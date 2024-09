تعرف على موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل برغم القانون

حقق مسلسل برغم القانون الذي تقوم ببطولته الفنانة إيمان العاصي نجاحًا كبيرًا فور عرض أولى حلقاته، ومع تصاعد الأحداث الدرامية فيه يظل الجمهور متشوقًا لمتابعة تطورات القصة المثيرة.

برغم القانون

ملخص الحلقة 8 من مسلسل برغم القانون



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة بالعمل، ومواعيد عرض حلقاته، تسعى "ليلى" إيمان العاصي جاهدة للعثور على زوجها "أحمد"، الذي اختفى منذ الحلقة الأولى، ومع نهاية الحلقة 8، ظهرت تفاصيل جديدة كشفت اسمه الحقيقي وهويته.

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل برغم القانون

الحلقة 9 من مسلسل برغم القانون ستعرض الليلة على منصة "Watch it"، بينما سيتم عرضها غدًا على قناة ON E في الساعة السابعة والنصف مساءً، مع إعادة عرضها مرتين، تعاد المرة الأولى في الساعة الواحدة والربع صباحًا، والمرة الثانية في الحادية عشرة والنصف صباحًا.

برغم القانون

في هذه الحلقة المرتقبة، يتوقع الجمهور أن تشهد "ليلى" مواجهة حاسمة مع "أحمد"، حيث ستكشف له عن خيانته وتزويره، وهو ما تسبب في دخولها السجن، وتواجه "ليلى" أيضًا صعوبة في تسجيل ابنها الثالث "عمر" بسبب تزوير الأوراق الرسمية، لكنها تمكنت من التواصل مع "أحمد" عبر الهاتف بوساطة صديقه "محمود"، الذي يلعب دوره الفنان محمد محمود عبدالعزيز.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

يمكن متابعة مسلسل "برغم القانون" من الأحد إلى الخميس على قناة ON في الساعة 7:30 مساءً، مع إعادة العرض في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، وكذلك على قناة ON دراما في الساعة 10 مساءً، مع إعادة الساعة 6 صباحًا و5 مساءً، كما يتوفر العرض على منصة "Watch it" قبل أن يتم بثه على قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون تم تصوير عدداً من مشاهده في أماكن عديدة بين جاردن سيتى ومصر الجديدة، وبعدها سافرت أسرة العمل لبورسعيد لتصوير أسبوعين فى الأحداث التى تدور معظمها فى مدينة بورسعيد حسب القصة التى يتناولها المسلسل، وبعد العودة من بورسعيد تم استئناف التصوير فى مصر الجديدة وانتقل بعدها فريق العمل إلى اكتوبر للتصوير هناك.

اقرأ أيضًا:

قنوات عرض مسلسل برغم القانون وإليك عدد حلقاته

بعد ظهور هذا النوع في مسلسل برغم القانون .. علامات تؤكد أن هذا الرجل توكسيك