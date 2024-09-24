زوج إيمان العاصي في "برغم القانون" يكشف صعوبات العمل ويوجه رسالة لجمهوره

في لفتة مميزة من الفنان محمد القس، عبر من خلال حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" عن مشاعر الامتنان والتقدير تجاه كل المشاعر الطيبة وردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن دوره في مسلسل "برغم القانون".

وجه القس، رسالة شكر كبيرة إلى جمهوره وزملائه في الوسط الفني الذي رصدها موقع " الموجز"، والذين غمروا حساباته بتعليقات ورسائل تشيد بأدائه في المسلسل.

محمد القس

رسالة محمد القس

بدأ محمد القس منشوره بكلمات مفعمة بالامتنان والتواضع قائلاً: "برغم القانون بوست طويل شوية أولاً حابب أشكر الأساتذة والنجوم والزملاء والإخوة والأخوات اللي اتكرموا عليا بالتعليقات والرسايل طول الفترة الماضية".

لم يكتف القس بالتعبير عن الشكر فقط، بل أيضاً أبدى اعتذاره العميق للجميع لعدم تمكنه من الرد على الرسائل والتعليقات بشكل فوري، موضحاً أن ظروف التصوير حالت دون ذلك.

وأكد قائلاً:"بعتذر منكم نفراً نفراً على التقصير في الردود والإجابة لظروف التصوير إنني يا أساتذتي مدين بالمحبة والاحترام والتقدير لكم، وأطمع بأن تسامحوا تقصيري تجاه كبير كرمكم."

وأكمل القس كلامه موضحاً أنه يشعر بالامتنان الشديد لتلك الرسائل التي ترددت في وسائل التواصل الاجتماعي وعبّرت عن محبة وتقدير كبيرين من جانب محبيه وزملائه.

برغم القانون

العمل الجماعي والتفاني في "برغم القانون"

في ختام رسالته، حرص محمد القس على توجيه شكر خاص لفريق العمل الذي كان جزءاً من نجاح مسلسل "برغم القانون"، مشيراً إلى أن هذا النجاح لم يكن ليحدث لولا التعاون الكبير بين جميع أفراد الطاقم.

وقال: "ثالثاً مسلسل برغم القانون نتاج عمل جماعي من إنتاج وكتابة وإخراج وتصوير وتمثيل حظيت أن ألتقي فيه بأساتذة وزملاء تعلمت منهم الكثير، وجهدهم وجهد شركة الإنتاج المحترمة، بكل من يقوم عليها، هو من أظهر العمل بهذه الصورة بعد فضل الله.. فلهم أوجه الشكر والمحبة والاحترام ونتمنى جميعاً أن يحوز هذا العمل رضاكم حتى آخر حلقة."

عرض المسلسل ومواعيده على القنوات المختلفة

يُعرض مسلسل "برغم القانون" على قناة ON من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7:30 مساءً، مع إعادة في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

كما يُعرض المسلسل على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، مع إعادة في الساعات 6 صباحاً و5 مساءً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجمهور متابعة العمل قبل عرضه على التلفزيون بـ 24 ساعة على منصة Watch it الرقمية.

قصة المسلسل والتفاصيل حول أحداثه

تدور أحداث مسلسل "برغم القانون" في إطار درامي اجتماعي، حيث تسلط القصة الضوء على حياة ليلى، المحامية القوية والمستقلة التي تعيش في مدينة بورسعيد لكن حياتها تأخذ منعطفاً مفاجئاً عندما تكتشف اختفاء زوجها أحمد في ظروف غامضة دون أي سبب واضح بعد عشرة سنوات من الزواج، وقصة حب قوية جمعتهما وأثمرت عن طفلين هما "ليلى" و"هاشم"، يختفي أحمد فجأة دون سابق إنذار.

خلال الأحداث، تحاول ليلى جاهدة العثور على زوجها ومعرفة الأسباب التي دفعته إلى الهروب وتركها وحيدة مع أطفالهما.

ومع مرور الوقت، تبدأ الأسرار القديمة في الظهور، وتكتشف ليلى أن حياتها لم تكن كما كانت تعتقد.

أبطال العمل

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنان محمد القس، عدد كبير من نجوم الدراما المصرية، من بينهم الفنانة إيمان العاصي التي تجسد دور المحامية ليلى، بالإضافة إلى هاني عادل، وليد فواز، وجوري بكر، وفرح يوسف، ورحاب الجمل، وعايدة رياض، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز.

كما يشارك أيضاً كل من جيسيكا حسام الدين، ياسر عزت، نبيل علي ماهر، بتول الحداد، وريهام محيي الدين، وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، ومن إنتاج شركة "فنون مصر" للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

ردود فعل الجمهور حول مسلسل برغم القانون

يحظى مسلسل "برغم القانون" بتفاعل كبير من الجمهور، الذي عبر عن إعجابه بأداء محمد القس وبقية طاقم العمل.

ومع استمرار عرض الحلقات، يترقب المشاهدون الكشف عن المزيد من التفاصيل المثيرة والمفاجآت في القصة، كما أن تفاعل القس مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعزز العلاقة بينه وبين معجبيه، ويزيد من شعبية العمل.

اقرأ أيضا

تعرف على مواعيد عرض مسلسل برغم القانون والقناة الناقلة



جوري بكر عن برغم القانون:كنت خايفة لما قريت الورق والدور صعب عليا

