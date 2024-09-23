تعرف على مواعيد عرض مسلسل برغم القانون والقناة الناقلة

انطلق عرض مسلسل برغم القانون ، الذي حقق اهتمامًا واسعًا وإشادات إيجابية من الجمهور، ليس فقط بسبب أحداثه المشوقة، بل أيضًا بفضل الأداء المتميز للممثلين والتصوير الجمالي الذي يميز العمل.

يرصد " الموجز " مواعيد العرض والقنوات الناقلة في السياق التالي

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

يعرض مسلسل برغم القانون من الأحد إلى الخميس، حيث يُبث حلقة جديدة يوميًا على قناة ONTV في تمام الساعة 7:30 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 1:15 صباحًا و11:30 صباحًا.

موعد اعادة مسلسل برغم القانون

كما يُعرض على قناة ON Drama في نفس الأيام، لكن في الساعة 10:00 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 5:00 صباحًا و4:00 عصرًا في اليوم التالي.

للمهتمين بالمشاهدة المسبقة، يمكن متابعة المسلسل قبل عرضه التلفزيوني بـ 24 ساعة على منصة Watch It من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8:00 مساءً، وكذلك على منصة Yango Play في نفس التوقيت.

أبطال عمل مسلسل برغم القانون

يشارك في بطولة "برغم القانون" مجموعة من الفنانين البارزين، بينهم هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، وعابد عنان، بالإضافة إلى رحاب الجمل، فرح يوسف، وعايدة رياض، ومحمد محمود عبد العزيز، وجيسيكا حسام الدين، ونبيل علي ماهر.

العمل من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

موعد عرض مسلسل برغم القانون

قصة مسلسل برغم القانون

تدور أحداث المسلسل حول اختفاء مفاجئ لزوج ليلى، الذي تقوم بدوره الفنانة إيمان العاصي. زوج ليلى، الذي يؤدي دوره الفنان هاني عادل، يختفي فجأة، مما يدفع زوجته للبحث عنه ومحاولة فك لغز اختفائه.

المسلسل يستعرض رحلة ليلى في محاولة العثور على زوجها، ويكشف عن العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم المشاهدين.

عدد حلقات مسلسل برغم القانون

يتكون مسلسل برغم القانون من 30 حلقة، يتم عرضها أسبوعيًا من الأحد إلى الخميس، مما يمنح المشاهدين فرصة لمتابعة الأحداث بشكل مستمر ومتسلسل.

تستمر شبكة قنوات ON في بث حلقات المسلسل، الذي يشارك فيه النجمة إيمان العاصي، ويجذب المسلسل اهتمامًا كبيرًا من الجمهور بسبب قصته المثيرة.

بفضل الأداء المتميز والتفاعل الجماهيري الكبير، تمكن "برغم القانون" من احتلال المركز الأول في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة Watch It، متجاوزًا بذلك مسلسل "انترفيو"، مما يؤكد نجاحه الكبير على الساحة الدرامية.

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