رسالة وداع: أسرار صادمة تكشفها نجمة التيك توك في رسالتها الأخيرة..خيم الحزن على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد انتشار خبر وفاة التيك توكر الشهيرة "كوبرا أيكوت" إثرت سقوطها من الدور الخامس، حيث أنها تمتلك شهرة واسعة بين النشطاء والرواد.

يرصد لكم موقع الموجز، خلال السطور التالية، أسرار صادمة تكشفها نجمة التيك توك في رسالتها الأخيرة

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رسالة مؤثرة لمتابعي كوبرا

وتركت التيك توكر كوبرا أيكوت، رسالة مؤثرة لمتابعيها بخط يدها قبل وفاتها وقبل أن تنهي حياتها بالقفز من الدور الخامس، مُعلنة أسباب قرارها، قائلاً: “لقد قفزت بمحض إرادتي.. لأنني لا أريد أن أعيش بعد الآن.. لقد كنت جيدة كثيرًا مع الجميع في حياتي، لكنني لم أستطع أن أشعر بالتحسن" .

"العيش كشخص جيد لم يكسبني أي شيء، كن أنانيًا في هذه الحياة، وستكون سعيدًا، كنت أموت منذ أيام، ولم يرني أحد، سأذهب لأنني أحب نفسي كثيرًا وأفكر بنفسي"، بهذه الكلمات التي اخترقت قلوب محبيها، كشفت "كوبرا"عن سبب رحيلها خاصة أنها أقامت حفل زفافها العام الماضي دون عريس، وقالت حينها: "لا أحد يستحقني.. لا أستطيع العثور على عريس مناسب لنفسي".

ماذا حدث قبل وفاة التيك توكر كوبرا أيكوت؟

وقبل 6 ساعات من وفاة التيك توكر صاحبة الشهيرة، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبر خاصية “الاستوري” علي تطبيق تبادل الصور والفديوهات القصيرة انستجرام، صورة وهي تقوم بترتيب منزلها ، معبرة عن حزنها الشديد عن فقدان وزنها ، وأنها لم تتناول الطعام على الإطلاق.

تفاصيل حادث سقوط التيك توكر الشهيرة

وعند سقوط التيك توكر الشهيره "كوبرا"، بلغ أمن الموقع الشرطة بالحادث، وتم إرسال العديد من الضباط وفرق التحقيق إلى منطقة الجريمة، وأكدت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث وفاتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أحد المستشفيات الخاصة بعد انتهاء العمل الذي قامت به فرق التحقيق في مسرح الجريمة.

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