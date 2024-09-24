بعد انتشارها في أسوان.. أعراض بكتيريا الإيكولاي وطرق الوقاية

أعراض بكتيريا الإيكولاي وطرق الوقاية منها..أعلنت وزارة الصحة واسكان، عن سبب انتشار النزلات المعوية لإصابة عدد من سكان أسوان، وأكدت أن حالة صحة المصابين مسقرة، ويتم اتباع الحالات المصابين من خلال الوزارة أول بأول.

يوضح لكم موقع الموجز، خلال السطور التالية عن أعراض بكتيريا الإيكولاي وطرق الوقاية منها.

لا يفوتك ندوة عن تجنب الإصابة بالأمراض المعدية في مديرية التربية والتعليم في أسوان

بكتيريا الإيكولاى

وأكدت وزارة الصحة أنّ بكتيريا الإيكولاي، التي تحدث عنها وزير الصحة، نتيجة العدوى البكتيرية القولونية، وأوضح أنها نوع من أنواع البكتيريا السالبة لصبغة الغرام، وتوجد في أمعاء الإنسان دون أن تسبب أي أعراض أو مشكلات صحية.



وتابعت، في حال تحول هذه الأنواع إلى سلالات، تحمل جينات تتمكن من خلالها من اختراق الخلايا، وتظهر على إثرها المشكلات الصحية من خلال مجموعة من الأعراض، والتي ظهر معظمها على أهالي بعض أسوان.

ما هي أعراض بكتيريا إيكولاي؟

وبحسب الدكتور محمد خورشيد استشاري الجهاز الهضمي، قال إن أعراض بكتيريا الإيكولاى قد تظهر في الجهاز الهضمي، وتتمثل في الآتي “إسهال - القىء - ارتفاع درجة الحرارة - آلام في البطن - غازات داخل البطن - تعب وإرهاق بشكل عام".

كيف تعالج بكتيريا الإيكولاى



وتأكد وزارة الصحة على ضرورة زيارة الطبيب علي الفور عندما ترتفع درجة الحرارة على الشخص المصاب إلى 38 درجة مئوية، محذرة من الحصول على مضادات الإسهال إذا ظهرت هذه الأعراض، ويجب إخبار الطبيب علي الفور والإتصال بيه مباشرة.

فيما قدمت عدة نصائح للوقاية من البكتيريا، جاءت كالتالي:

الاهتمام بالنظافة الشخصية.

غسل الأيدي بشكل صحيح.

غسل الأواني بطريقة صحية.

غسل الخضراوات والفاكهة بشكل صحيح.

الانتباه خلال السباحة بعدم دخول المياه إلى الفم.

طبخ اللحوم على درجة حرارة كاملة.

فترة حضانة المرض ببكتيريا الإيكولاي

وقد تكون فترة الحضانة تتراوح من يوم إلى 5 أيام فقط

أعراضها تشمل كالتالي:



إسهال حاد، قد يكون دموي أو مخاطي



ألم وتشنجات في البطن



غثيان وقيء



حمى خفيفة



لا يفوتك لغر وصول بكتيريا الإيكولاي لمياه الشرب في أسوان.. إليك التفاصيل

اقرا أيضا:

كيما تحسم الجدل وترد على اتهامات تورطها بـ تلوث مياه الشرب في أسوان

لغر وصول بكتيريا الإيكولاي لمياه الشرب في أسوان.. إليك التفاصيل

