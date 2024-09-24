رسوم تجديد رخصة القيادة 2025..كافة التفاصيل عن التكلفة

رسوم تجديد رخصة القيادة.. تعد رخصة القيادة من أهم الوثائق التي تثبت والتي يهتم بها الأهلية الشخص لقيادة المركبات، وتخضع لتجديد دوري لضمان سلامة قائدي المركبات، وبالتالي فإن يتم معرفة رسوم تجديد رخصة القيادة وتفاصيل الإجراءات اللازمة أمر هام لكل سائق.

يقدم لكم الموجز، خلال السطور التالية كافة التفاصيل الكاملة عن رسوم تجديد رخصة القيادة 2025.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي 2024

صورة «الرقم القومي» عقب الاطلاع على الأصل. بنموذج 256 تم الحصول عليه من إدارة المرور. صورة من شهادة التخرج مع الاطلاع على الأصل. الكشف النظر والطبي داخل وحدة المرور

مصاريف أستخراج أو تجديد رخصة قيادة 2024

رسم الضريبة شامل رسوم التأمين وتنمية موارد الدولة ويقدر بـ 615 جنيها. رسم الكشف الطبي وفصيلة الدم يقدر 285 جنيها. رسم استمارة بيانات ويقدر بـ 115 جنيها. رسم ملف وحافظة لرخصة القيادة 65 جنيها. رسم نموذح 256 لطلب الحصول على الرخصة 45 جنيها. قيمة طابع شرطة. بـ 15 جنيهًا. رسم اختبار إشارات يقدر بـ 5 جنيها.

خطوات تجديد رخصة قيادة سيارة ملاكي على اون لاين

لدخول عبربوابة المرور الخاصة بوزارة الداخلية. تقديم ما يثبت شخصية طالب الرخصة ومحل إقامته، سواء بإرسال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر. تقديم صورة شخصية بخلفية بيضاء. تقديم صورة من رخصة القيادة المنتهية. تقديم نموذج 256 ويتم الحصول عليه من وحدة المرور. تقديم شهادة مخالفات تؤكد بعدم وجود مخالفات سيرعلى الرخصة المنتهية كتابة العنوان المطلوب إرسال الرخصة الجديدة عليه.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

الدخول إلى الموقع الرسمي هنـــــا لنيابات المرور. الضغط على أيقونة "بيانات المرور" التي تظهر أمامك. اختيار “الاستعلام عن مخالفات السيارة برقم اللوحة". إدخال رقم اللوحة الخاص بالسيارة. الضغط على "إجمالي المخالفات".

خطوات التظلم على مخالفات المرور

زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة مباشرة من هــنـــــا. اختر أيقونة ا"لتظلمات"، ثم اختر نوع التظلم "رخص القيادة". ادخل الرقم القومي في المكان المخصص، واضغط على تفاصيل المخالفة. ظهور الرسوم المقررة والمخالفات المرتكبة، متضمنة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة. حدد نوع المخالفة المطلوب التظلم عليها، ثم اختر أيقونة "تظلم". قراءة الشروط والأحكام وموافقتك عليها ضروريًا لاستكمال التظلم والخطوات. ادخل البيانات الشخصية المطلوبة والمقررة، واضغط على إرسال الطلب. يظهر إيصال التظلم، والرقم الخاص به، احتفظ به للمتابعة. يتم إرسال نتيجة التظلم عبر الهاتف.

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