بشري.. موعد تراجع أسعار الطماطم وسعر البطاطس وفوائدها

موعد تراجع أسعار الطماطم

الطماطم والبطاطس.. صرح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع ملحوظ في أسعار بعض المنتجات الزراعية مثل البطاطس والطماطم، حيث وصلت الزيادة إلى 70 و80 بالمئة، كل التفاصيل في التقرير التالي من «الموجز».

سر ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس والسبب وكم سيصل سعرها

وأعلن نائب رئيس الشعبة أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو انخفاض الإنتاج الزراعي بنحو 50% لبعض الأصناف، مما أدى إلى نقص المعروض في الأسواق المحلية.

وإستكمل "النجيب"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" قائلا: "نحن على أعتاب موسم الشتاء، ومن المتوقع أن يتم طرح العديد من المنتجات الزراعية الشتوية في الأسواق بعد انتهاء العروة الصيفية، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار تدريجيًا".

وأشار متوقعا أن تشهد الأسعار انخفاضًا بنسبة 30% خلال 20 يومًا، مع بدء ظهور العروة الشتوية وطرحها في الأسواق، ما سيسهم في تخفيف حدة الأزمة الحالية.

وأعلن قائلا: " إن كثرة حلقات التداول أحد أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات الفترة الأخيرة لا سيما مع تراجع المعروض بعد انخفاض الإنتاجية بنسبة 50% مع ارتفاع درجات الحرارة الفترة الماضية.

وأضاف حاتم النجيب أن سعر الطماطم الآن غير عادل وقال موضحا: "التجار يستغلون العجز في المنتج الزراعي لرفع سعره على المستهلكين".

وقال في نهاية حديثه: "سعر كيلو الطماطم سيصل إلي7 جنيهات و 8 جنيهات بعد شهر ونصف من اليوم".

فوائد الطماطم

أثبتت الأبحاث أن للطماطم وما فيها من مواد غذائية القدرة على محاربة العديد من السرطانات، مثل: سرطانات الجهاز الهضمي وسرطان الرئتين والبروستاتا.

ويعود ذلك لاحتوائها على نسب عالية جدًا من مضاد أكسدة يدعى اللايكوبين والمتركز في قشرة الطماطم، وهو ما يعطي اللون الأحمر للطماطم، بالإضافة إلى احتوائها على فيتامينات أ و ج.

فوائد البطاطس

تحتوي البطاطا على عدد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم والصحة، ومن فوائد البطاطا للجسم ما يأتي

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