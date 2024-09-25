بعد تصدرها للتريند.. ملخص مسلسل برغم القانون الحلقة 9

تصدر مسلسل برغم القانون 9، بطولة الفنانة إيمان العاصي، تريند جوجل، بعدما شهدت تطورات مثيرة، عن "ليلى" إيمان العاصي وزوجها "أكرم" محمد القس.

برغم القانون

ملخص مسلسل برغم القانون الحلقة 9



وفي السطور التالية يرصد الموجز مسلسل برغم القانون 9، بدأت الحلقة بمواجهة بين ليلى وزوجها أكرم، حيث طلبت منه أن تراه، و وعدها بتنفيذ طلبها، وأنه سوف يخبرها بالمكان الذي ستقابله فيه بعد ساعتين، وبعدها اغلق هاتفه ليقطع الاتصال بها، ثم قرر أكرم الانتقام من محمود محمد محمود عبد العزيز، بعد خيانته للاتفاق بينهما بإبلاغ ليلى أنه لديه وسيلة للتواصل معه، وقام بحرق محله، وأصيب محمود بصدمة عندما تلقى اتصالًا منه أخبره فيها بما فعله.

مسلسل برغم القانون 9 شهدت أيضًا محاولة سوسن جوري بكر التقرب من محمود، ولكن ليلى تفاجئهما وتوبخهما على خيانتها لها، أما وليد فيحاول معرفة المزيد عن تحركات أكرم ويخبر شقيقته بيريهان أن أكرم كان في بورسعيد لأسباب غامضة، ما يدفع بيريهان فرح يوسف للسفر إلى هناك للتحقق من صحة كلامه.

كما تعمقت العلاقة المتوترة بين أكرم وأبنائه، وخاصة ابنه الذي يتعرض للاعتداء ويدخل المستشفى، وحاول وليد إقناع أكرم بالسماح لابنه بالانتقال إلى منزله، وهو ما يثير غضبًا داخليًا لدى أكرم.

برغم القانون

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون، يعرض على قنوات ONTV، من الأحد للخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويعاد في تمام الساعة الواحدة والربع صباحًا، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا.

ويعرض أيضًا على قناة On Drama من الأحد للخميس من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الخامسة صباحًا، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ويعرض أيضًا على منصة Watch It وYango Play قبل عرضه على التلفزيون بـ 24 ساعة، من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون، من تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادي عبد السلام، وهو بطولة هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، نبيل علي ماهر، وغيرهم من النجوم.

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