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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-9-2024 بالطن والكيلو.. شوف الطن بكام؟

سعر الألومنيوم اليوم
سعر الألومنيوم اليوم

استقرت أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 في الأسواق المحلية.  حيث تتأثر أسعار الألومنيوم بتقلبات الأسواق العالمية، و يعتبر المعدن أساسيًا في العديد من الصناعات، يُستخدم الألومنيوم بشكل واسع في تصنيع أدوات إعداد الطعام، والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية، مما يجعله يؤثر بشكل كبير على أسعار العديد من السلع الأخرى. تعكس هذه الاستقرار أهمية الألومنيوم في الاقتصاد ودوره الحيوي في مختلف القطاعات الصناعية.

أسعار الألومنيوم اليوم داخل الأسواق 

ويتساءل عدد كبير من  المستثمرين وأصحاب المصانع عبر محركات البحث جوجل على أسعار الألومنيوم ، وذلك للاطمئنان على استقرار العديد من السلع التي تعتمد على هذا الخام في صناعتها. يُعتبر الألومنيوم معدنًا ثمينًا ذا قيمة عالية، حيث يجمع بين المتانة والصلابة مع خفة الوزن.

كما يتميز الألومنيوم بعدم تفاعله مع الفلزات الأخرى، وعدم ذوبانه في الكحول، ويتطلب درجات حرارة مرتفعة جدًا للذوبان. هذه الخصائص تجعله خيارًا مثاليًا للعديد من التطبيقات الصناعية، مما يزيد من أهميته في السوق.

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أسعار الألومنيوم اليوم 

أسعار الألومنيوم 2024 داخل مصر

ويرصد لكم موقع الموجز خلال السطور التالية عن كافة أسعار الألومنيوم فى الأسواق المصرية أسعار وفقًا لما أعلنته شركة مصر لصناعة الألومنيوم.

 

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سعر كيلو الألومنيوم الخردة 2024 داخل مصر 

سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري في المتوسط 59 جنيه مصري.
- سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الردياتير في المتوسط 37 جنيه مصري.
- سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة في المتوسط 58 جنيه مصري.
- سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف في المتوسط 35 جنيه مصري.
- سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف البلدي في المتوسط 30 جنيه مصري.

سعر طن الألومنيوم اليوم

تختلف أسعار الألومنيوم في مصر كما يلي:

- طن الألومنيوم سعره في المتوسط 1700 جنيه مصري.
- سعر قرص الألمنيوم في المتوسط 61.500 جنيه مصري.
- طن الألومنيوم الخام سعره في المتوسط 57 ألف جنيه مصري.
- طن الألومنيوم الخام الفلات البارد سعره في في المتوسط 49 ألف جنيه.
- كيلو الألومنيوم المستخدم في تصنيع الأدوات سعره في المتوسط 25 ألف جنيه مصري.
- طن إسطوانة الألومنيوم في المتوسط 39 ألف جنيه مصري.

EN 755 الألومنيوم وسبائك الألومنيوم والقضبان المبثوقة والأنابيب والملفات الجانبية - الشروط الفنية لمعايير الفحص والتفتيش والتسليم
سعر طن الألومنيوم اليوم

أنواع الألومنيوم

يوجد العديد  من أنواع الألومنيوم، التي يتم استخدامها في الصناعات.

1- كلوريد الألومنيوم.
2- كبريتات الألومنيوم.
3- سبيكة الألومنيوم.
4- أكسيد الألومنيوم.
5- ألومنيوم البوكسايت.

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