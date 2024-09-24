تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24-9-2024 بالطن والكيلو

استقرت أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24-9-2024، داخل الأسواق المحلية، وتتأثر أسعار الألومنيوم بتقلبات الأسواق، كما أن أسعار الألومنيوم لها تأثير قوى على أسعار العديد من السلع، حيث يدخل معدن الألومنيوم في الكثير من الصناعات، أبرزها

تصنيع أدوات إعداد الطعام والأدوات المنزلية، والاجهزة الكهربائية.

أسعار الألومنيوم اليوم داخل الأسواق

لا تنقطع عمليات البحث على جوجل، من قبل المستثمرين وأصحاب المصانع، للتعرف على أسعار الالومنيوم، للاطمئنان على استقرار العديد من السلع التي تعتمد على خام الألومنيوم في صناعتها، وتعد الألومنيوم من المعادن الثمينة، ذات القيمة العالية، حيث إنه يتميز بالمتانة والصلابة بالرغم من خفة وزنه، بالإضافة إلى أنه لا يتفاعل مع الفلزات، كما أنه لا يذوب في الكحول، إلى جانب أنه يتطلب درجة حرارة مرتفعة للغاية كي يذوب.

أسعار الألومنيوم 2024 داخل مصر

تأتي الألومنيوم، في مقدمة السلع التي يحرص “ الموجز”، على رصد أسعارها أول بأول، ووفقا لما أعلنته شركة مصر لصناعة الألومنيوم جاءت أسعار الألومنيوم على النحو الآتي:

أسعار الألومنيوم اليوم

سعر كيلو الألومنيوم الخردة 2024 داخل مصر

سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري في المتوسط 59 جنيه مصري.

- سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الردياتير في المتوسط 37 جنيه مصري.

- سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة في المتوسط 58 جنيه مصري.

- سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف في المتوسط 35 جنيه مصري.

- سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف البلدي في المتوسط 30 جنيه مصري.

سعر طن الألومنيوم اليوم



تختلف أسعار الألومنيوم في مصر كما يلي:

طن الألومنيوم سعره في المتوسط 1700 جنيه مصري.

سعر قرص الألمنيوم في المتوسط 61.500 جنيه مصري.

طن الألومنيوم الخام سعره في المتوسط 57 ألف جنيه مصري.

طن الألومنيوم الخام الفلات البارد سعره في في المتوسط 49 ألف جنيه.

كيلو الألومنيوم المستخدم في تصنيع الأدوات سعره في المتوسط 25 ألف جنيه مصري.

طن إسطوانة الألومنيوم في المتوسط 39 ألف جنيه مصري.

أنواع الألومنيوم

يوجد العديد من أنواع الألومنيوم، التي يتم استخدامها في الصناعات.

1- كلوريد الألومنيوم.

2- كبريتات الألومنيوم.

3- سبيكة الألومنيوم.

4- أكسيد الألومنيوم.

5- ألومنيوم البوكسايت.

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