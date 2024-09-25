من 50 لـ 8 جنيهات.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انهيار أسعار الطماطم في مصر

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن تكلفة زراعة فدان الطماطم للفلاح تصل إلى حوالي 100 ألف جنيه، ويُنتج في المتوسط نحو 20 طنًا، مما يعني أن تكلفة كيلو الطماطم على الفلاح تصل إلى 5 جنيهات في الظروف الحالية، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

إنتاج الطماطم في مصر

وأوضح أبوصدام، أثناء تواجده بمسقط رأسه في المنيا، أن مصر تزرع الطماطم على مدار العام من خلال ثلاث عروات أساسية، مع وجود بعض العروات المتداخلة. وأضاف أن مصر تحتل المركز السادس عالميًا في إنتاج الطماطم، وتتصدر الإنتاج عربيًا وأفريقيًا بإنتاج يتجاوز 6 ملايين طن سنويًا، من خلال زراعة حوالي 500 ألف فدان. ويُصدر نحو 3% من الإنتاج، بينما يتم توجيه الباقي للسوق المحلية.

تحديات العروة الصيفية

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن العروة الصيفية للطماطم التي تُزرع بين شهري فبراير ومايو، وتشكل حوالي 50% من إنتاج الطماطم في مصر، قد تقلصت مساحتها هذا الموسم إلى أقل من 200 ألف فدان بعد أن كانت تقدر بـ250 ألف فدان. وعزا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الزراعة والخسائر التي تكبدها الفلاحون في المواسم السابقة، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج ليصل إلى أقل من 15 طنًا للفدان بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى تساقط الأزهار وضعف نمو النباتات وانتشار الأمراض النباتية نتيجة قلة التسميد والرش بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات.

تأثير الأسعار

وأشار أبوصدام إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى وصول سعر كيلو الطماطم في بعض المناطق إلى 50 جنيهًا، بينما بلغت الطماطم العضوية 80 جنيهًا، والطماطم "الشيري" 200 جنيه.

التوقعات المستقبلية

وأكد أن السوق المحلية تستهلك حاليًا ما تبقى من إنتاج العروة الصيفية وبدايات العروة المحيرة، التي تمثل 10% من زراعات الطماطم في مصر. وأشار إلى أن العروة الشتوية التي تمثل نحو 40% من إجمالي زراعة الطماطم في البلاد قد بدأت زراعتها من أواخر أغسطس، وسيبدأ إنتاجها من ديسمبر وحتى مارس. وتوقع أن تنخفض أسعار الطماطم اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل ليصل سعر الكيلو نحو 8 جنيهات، مع بداية إنتاج العروة الشتوية وزيادة المساحات المزروعة بها نتيجة ارتفاع أسعار الطماطم في الفترة الحالية.

التكاليف والضغوط على الفلاحين

واختتم أبوصدام حديثه بتوضيح أن زراعة فدان طماطم تستهلك حوالي 7 آلاف شتلة بتكلفة تصل إلى 23 ألف جنيه، بالإضافة إلى احتياجات ترقيع تصل إلى 3 آلاف شتلة أخرى. ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، حيث بلغ سعر شيكارة الأسمدة الكيماوية زنة 50 كيلو 1000 جنيه، فضلًا عن زيادة أسعار المبيدات، وأجرة المعدات الزراعية والوقود والكهرباء وإيجار الأراضي، فإن انخفاض سعر كيلو الطماطم في أسواق التجزئة إلى أقل من 10 جنيهات يؤدي إلى خسائر كبيرة للفلاحين.

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