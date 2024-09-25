تعرف على أسعار السجائر الرسمية في مصر 2024.. هل شهدت ارتفاعات جديدة؟

أسعار السجائر الرسمية في مصر 2024، ارتفعت عمليات البحث بشكل ملحوظ بعد إعلان شركة الشرقية للدخان عن زيادة أسعار السجائر الأخيرة، يأتي هذا الإعلان وسط حالة من القلق بين المدخنين، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة الأسعار الرسمية لتفادي التلاعب من قبل بعض التجار واستغلال الظروفـ ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

زيادة أسعار السجائر للمرة الثالثة

وكانت أعلنت شركة الشرقية للدخان، المسؤولة عن تصنيع وتوزيع السجائر في مصر، عن رفع الأسعار للمرة الثالثة هذا العام. تراوحت الزيادات بين 22 قرشًا و50 قرشًا لبعض الأنواع الشهيرة، مما جعل المدخنين أكثر حذرًا في التعامل مع السوق، خاصة في ظل محاولات بعض التجار لرفع الأسعار بطرق غير رسمية.

أسعار السجائر الرسمية في مصر 2024

لضمان الشفافية وتجنب الغش التجاري، أصدرت الشركة قائمة بالأسعار الرسمية للسجائر، والتي جاءت على النحو التالي:

كليوباترا بوكس: 34.72 جنيه

كليوباترا بوكس 10: 25 جنيه

كليوباترا سوفت: 34.72 جنيه

بوسطن وبلمونت: 34.72 جنيه

كليوباترا كينج سايز: 34.72 جنيه

سوبر ستار: 34.72 جنيه

مونديال فايسروي / بال مال: 55 جنيه

مونديال: 34.72 جنيه

ماتوسيان سوبر: 34.72 جنيه

مونديال سويتش (بلوبيري، منتول): 34.72 جنيه

كليوباترا بلاك: 34.72 جنيه

مارلبورو (كرافتد): 84 جنيه

إل إم: 64 جنيه

ميريت: 90 جنيه

مارلبورو (كرافتد): 74 جنيه

تأثير الزيادة على المستهلكين

تثير الزيادات المستمرة في أسعار السجائر قلق العديد من المستهلكين حيال تأثيرها على نفقاتهم الشهرية. كما تزايدت المخاوف من استغلال بعض التجار للوضع لرفع الأسعار بطرق غير رسمية، مما دفع الكثير من المدخنين إلى البحث المستمر عن الأسعار الرسمية لتجنب التلاعب.

أسعار السجائر الرسمية في مصر 2024

أسباب الزيادة في الأسعار

ترجع زيادة أسعار السجائر إلى عدة عوامل، منها:

ارتفاع تكاليف الإنتاج: يشير الاقتصاديون إلى أن زيادة التكاليف التشغيلية، مثل المواد الخام والطاقة، تلعب دورًا كبيرًا في رفع الأسعار.

فرض الضرائب: تأتي هذه الزيادة في إطار السياسات الحكومية الرامية إلى زيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضرائب على السلع الترفيهية.

مكافحة التدخين: من أهداف زيادة الأسعار تقليل استهلاك السجائر، خاصة بين الفئات الشابة.

تأثير الأسعار على السوق السوداء

قد تؤدي زيادة الأسعار الرسمية للسجائر إلى نشاط السوق السوداء، حيث يحاول بعض التجار بيع المنتجات بطرق غير قانونية لتحقيق أرباح أكبر. لذا، يجب على المستهلكين توخي الحذر عند شراء السجائر والتأكد من التعامل مع منافذ بيع معتمدة تبيع بالسعر الرسمي.

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