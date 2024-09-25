خطوات تغيير مهنتك فى بطاقتك الشخصية.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

خطوات تغيير مهنتك فى بطاقتك الشخصية..تعتبر خدمة تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي من الإجراءات الروتينية الضرورية لضمان صحة بياناتك الرسمية، لذلك يجب على اي مواطن القيامي بذلك.

يقدم لكم موقع الموجز،خطوات تغيير مهنتك فى بطاقتك الشخصية ،أعرف الشروط والأوراق المطلوبة.

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خطوات تغيير مهنتك فى بطاقتك الشخصية، أعرف الشروط والأوراق المطلوبة لتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي



بحسب منصة وزارة الداخلية، فإن هناك بعض الإجراءات المطلوبة التي يجب اتباعها حتى يتمكن الشخص من تغير المهنة في بطاقة الرقم القومي والتي جاءت كالتالي:ـ

الذهاب إلى السجل المدني التابع له محل إقامتك

أو مصلحة الأحوال المدنية في العباسية

وتقديم المستندات المطلوبة، التي تؤكد المهنة الجديدة المراد إثباتها في الرقم القومي

وختم استمارة البطاقة من جهة العمل الجديدة.

خطوات تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي



ملء استمارة الرقم القومي.



تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارات الخاصة.

اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

إرفاق صورة من المؤهل الدراسي «بعد الاطلاع على الأصل».

إرفاق صورة لشهادة السجل التجاري الساري وبعد الاطلاع على الأصل.

اعتماد بطاقة الرقم القومي، يجب ختم الاستمارة من جهة العمل الحكومي أو الخاص في حالة كتابة طبيعة الوظيفة.



الأوراق المطلوبة لـ تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي

تقديم المستندات الدالة على المهنة الجديدة المراد إثباتها في البطاقة

تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارات الخاصة وإرفاق صورة ضوئية للمؤهل الدراسي.

ختم إستمارة الرقم القومي من جهة العمل، وملء استمارة الرقم القومي ثم اعتمادها من جهة العمل.

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الحالية، وصورة لقسيمة الزواج للمتزوجين وصورة ضوئية لشهادة الميلاد.

ملء استمارة الرقم القومي ثم تقديم مستند يثبت محل الإقامة وتقديم إيصال مرافق حديث وحضور أي من أقارب الدرجة الأولى كضامن.



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