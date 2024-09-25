اعرف توزيع منهج الرياضيات 2024 pdf.. تفاصيل

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية والذي يعد جزءًا أساسيًا من التحضير للعام الدراسي الجديد، حيث يساعد توزيع منهج الرياضيات في تنظيم الدراسة وتحديد مواعيد المراجعات والامتحانات.

وزارة التربية والتعليم

وتنشر “الموجز” تقرير عن توزيع منهج الرياضيات للصف الأول والثاني الثانوي، بالإضافة إلى تواريخ مهمة خلال العام الدراسي. توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية لطلاب الصف الأول الثانوي :

توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية

الصف الأول الثانوي

الموضوعات:

منهج الرياضيات “الجبر”: المفاهيم الأساسية والمعادلات.



منهج الرياضيات “حساب المثلثات” : الزوايا والدوال المثلثية.



منهج الرياضيات الهندسة المستوية: خصائص الأشكال الهندسية والمقاييس.

مدة الدراسة: 4 أشهر (سبتمبر - ديسمبر)



مراجعة عامة: 4 يناير 2025.

الصف الثاني الثانوي

القسم الأدبي:

الموضوعات:

الجبر حساب المثلثات التفاضل

مدة الدراسة: 4 أشهر مع مراجعة عامة في نهاية ديسمبر.

القسم العلمي:

الموضوعات:

الجبر حساب المثلثات التفاضل تطبيقات الرياضيات

مدة الدراسة: 4 أشهر مع مراجعة عامة في نهاية ديسمبر.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد :

بداية العام الدراسي: 21 سبتمبر 2024



نهاية العام الدراسي: 5 يونيو 2025



بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول: 11 يناير 2025



امتحانات الدبلومات الفنية: 31 مايو 2025



امتحانات الثانوية العامة: 14 يونيو 2025

نصائح للطلاب

الالتزام بالمواعيد المحددة يضمن تحقيق الأهداف التعليمية.



يُنصح بمراجعة المنهج بانتظام والاستفادة من فترات المراجعة العامة لتعزيز الفهم.

تطوير التعليم

تشهد مرحلة التعليم الثانوي في مصر تغييرات تهدف إلى تحسين الجودة وملاءمة المنهج لمتطلبات العصر، مما يتيح للطلاب الاستعداد للدخول إلى سوق العمل أو التعليم العالي بكفاءة.

جدير بالذكر أن تطوير مناهج الثانوية العامة يعد جزءًا أساسيًا من جهود تحسين جودة التعليم، ويهدف إلى تلبية احتياجات السوق ومتطلبات العصر الحديث. إليك بعض النقاط الرئيسية حول هذا التطوير:

تحديث المواد الدراسية حيث إدخال موضوعات جديدة في العلوم والتكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، مما يساعد الطلاب على فهم التغيرات السريعة في العالم.



التعلم القائم على المشاريع من خلال تعزيز مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات من خلال أنشطة تعليمية تطبيقية.

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