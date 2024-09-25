حقيقة زيادة المعاشات الشهر القادم أكتوبر 2024.. اعرف هتقبض امتى

حقيقة زيادة المعاشات الشهر القادم أكتوبر 2024، تواصل هذه الكلمات تصدر محرك البحث من قبل المتقاعدين، وذلك بالتزامن مع استعداد الهيئة القومية للتامينات، لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، لحوالي 11 ونصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات.

حقيقة زيادة المعاشات الشهر القادم أكتوبر 2024

يقدم لكم موقع الموجز، كل ما تريد معرفته عن حقيقة زيادة المعاشات الشهر القادم أكتوبر 2024، وموعد صرف المعاشات، وذلك في إطار خدماتها اليومية لكل ما يهم القراء.

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كيفية الاستعلام عن موعد صرف المعاش بالرقم القومي

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط هــنـــــا.

الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.

اضغط على عرض التفاصيل.

الحدان الأدنى والأقصى للمعاش

كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الدان الأدنى والأقصى للمعاش، والتي جاءت كالتالي:ـ

- الحد الأدنى للمعاش في 2024 هو 1300 جنيه.

- الحد الأقصى للمعاش في 2024 هو 10080 جنيها.

- فيما يبلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2000 جنيه

- أما الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني فهو 12600 جنيه، وفقا لبيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

بحسب ما أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعي، و الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث أنه من المقرر أن يتم صرف المعاشات عن بدايةً من يوم 1 من شهر أكتوبر.

أماكن صرف معاشات أكتوبر 2024

كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية، فتوفر الحكومة عدد من الأماكن وذلك تسهيلا على كبار السن، وجاءت أماكن الصرف على النحو التالي:

- عبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك «ATM».

- منافذ البريد المصرى.

- منافذ شركة فوري.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

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قيمة زيادة المعاشات 2024 بعد قرار الـ15% الأخيرة

- الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

- الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

- الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

- الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

- الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

- الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

- الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

- الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

- الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

- الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

حقيقة زيادة المعاشات 15%

لم تعلن الحكومة عن اي زيادة جديدة تخص المعاشات أو المرتبات، حيث أكدت وزارة التضامن عن أنها سوف تعلن عبر منصتها الرسمية عن أي زيادة جديدة، حيث ينص القانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35 على أن يتم تطبيق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام، لذلك فمن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة في المعاشات 1 يوليو 2025.

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