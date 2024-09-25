تعرف على موعد صرف مرتبات و معاشات شهر أكتوبر 2024.. وحقيقة زيادة المعاشات15%

يبحث عدد كبير من المواطنين من أصحاب القوي العاملة وأصحاب المعاشات عن موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر أكتوبر 2024 رسميًا، وخاصة بعد قرار الوزارة بتبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 بنحو 4 أيام. حيث يستعد الموظفون لصرف مرتبات شهر سبتمبر بدءًا من يوم 22 سبتمبر بدلاً من الموعد المعتاد في يوم 26 من الشهر نفسه. من المقرر صرف مرتبات سبتمبر على مدار 5 أيام، وتنتهي عملية الصرف يوم 27 سبتمبر، مع إمكانية صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من سبتمبر الجاري.

في هذا التقرير، يستعرض «الموجز» موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر أكتوبر 2024، بالإضافة إلى تفاصيل حول موعد أي زيادات محتملة في المعاشات. تابعونا لمعرفة كل ما يهمكم حول هذا الموضوع.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

من المقرر أن تبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 في يوم 22 أكتوبر، على أن يستمر الصرف على مدار خمسة أيام، حيث ينتهي في 26 أكتوبر. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتسهيل صرف المرتبات للموظفين.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 1 أكتوبر.

الحد الأدنى والأقصى للمعاش

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بيان سابق قيمة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش، وهي كالتالي:

الحد الأدنى للمعاش في 2024: 1300 جنيه.

الحد الأقصى للمعاش في 2024: 10080 جنيه.

كما يبلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2000 جنيه، بينما الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني هو 12600 جنيه، وفقًا لبيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

أماكن صرف مرتبات ومعاشات شهر أكتوبر 2024

لتسهيل صرف المعاشات والمرتبات لشهر أكتوبر 2024، تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والوزارات المعنية عدة أماكن، وهي:

أماكن صرف المعاشات:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبنوك.

منافذ البريد المصري.

منافذ شركة فوري.

فروع البنوك الحكومية والتجارية.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

أماكن صرف المرتبات:

البنوك الحكومية (مثل البنك الأهلي، بنك مصر).

البنوك التجارية.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبنوك المختلفة.

منافذ صرف محددة تابعة للجهات الحكومية.

حقيقة زيادة المعاشات 15%

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي زيادة جديدة للمعاشات. وأوضحت أنه في حال وجود أي زيادة، سيتم الإعلان عنها من خلال الصفحة الرسمية للوزارة. يذكر أن آخر زيادة للمعاشات تمت في مارس الماضي، وكانت بنسبة 15% بناءً على قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

وفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، في المادة رقم 35، يتم تطبيق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام. وعليه، فإن الزيادة الجديدة في المعاشات من المقرر أن تُطبق في 1 يوليو 2025.

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