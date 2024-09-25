غرامة لأصحاب العدادات القديمة.. تحذير هام من الكهرباء

غرامة لأصحاب العدادات القديمة.. وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الذي خاطب جميع شركات التوزيع بضرورة توعية وتحذير المواطنين.

ويأتي ذلك التحذير بناءً على القرار الذي سبق وأصدره حول وقوع غرامة لأصحاب العدادات القديمة المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء الشهرية، حيث تبلغ نسبة الغرامة 7%.

غرامة لأصحاب العدادات القديمة

ويهدف قرار غرامة لأصحاب العدادات القديمة إلى تشجيع المشتركين على الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها، وسيتم تطبيقه على من يتأخر عن السداد لمدة تتجاوز الشهر بعد استلامه إشعار المطالبة من شركات الكهرباء.

فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر 2024

الموجز يرصد تفاصيل قرار غرامة لأصحاب العدادات القديمة، حيث أشارت الوزارة إلى أنه بدءً من الشهر الجاري سيتم تطبيق هذه الغرامة من فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر 2024، التي تصدرت بناءً على استهلاك الكهرباء في شهر أغسطس الماضي، وهي أول فاتورة يتم تحصيلها وفقًا للأسعار الجديدة.

ويأتي إجراء تنفيذ غرامة لأصحاب العدادات القديمة، ضمن خطة وزارة الكهرباء لتحسين معدلات التحصيل وضمان دفع المستحقات في مواعيدها المحددة.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الكهرباء ينص أيضًا على أنه في حال تجاوز التأخير مدة شهرين بعد استلام الإشعار، فإنه يتم رفع عداد الكهرباء عن المشترك المخالف إلى حين تسوية المبالغ المستحقة.

غرامة لأصحاب العدادات القديمة

وهو ما نفذته شركات توزيع الكهرباء في فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2024، حيث سيتم احتساب الاستهلاك وفقًا للأسعار الجديدة التي أقرتها الوزارة مؤخرًا، حيث أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان استمرارية تقديم خدمات الكهرباء بكفاءة وجودة عالية، بالإضافة إلى تحقيق استدامة مالية في قطاع الكهرباء.

ومن المقرر أيضًا أنه سيتم تعديل الأسعار بما يتماشى مع استهلاك كل مشترك واحتياجاته الشهرية، مع تقديم تسهيلات لبعض الفئات لضمان القدرة على السداد.

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

وننقل لكم أسعار شرائح الكهرباء المنزلي كما سبق وأعلنت عنها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التي سبق وتم تطبيقها بدءًا من فاتورة سبتمبر وهي كالآتي:

قائمة أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات «68 قرشا» الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات «78 قرشا» الشريحة الثالثة للمستهلك من 101 إلى الف ك.و.س/شهر من صفر حتى 200 كيلو وات «95 قرشا» الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات «155 قرشا» الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات «195 قرشا» في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر تأتي الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات «210 قروش». الشريحة السابعة فى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 «223 قرشا».

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