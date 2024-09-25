موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 وكيفية الاستعلام بالخطوات

صرف معاشات شهر أكتوبر

تستعد الهيئة القومية للتامينات، في بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، لـ 11 ونصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات، من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والتي تبلغ 9 الاف و650 منفذا، وذلك خلال الأيام القادمة، إليكم كل التفاصيل في التقرير التالي مع «الموجز».

كم يبلغ الحد الأدنى والأقصى للمعاش؟

كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في بيان سابق، عن قيمة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش، وهي كالآتي:

- الحد الأدنى للمعاش في 2024 هو 1300 جنيه.

- الحد الأقصى للمعاش في 2024 هو 10080 جنيها.

ووصل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلي 2000 جنيه، أما الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني فهو 12600 جنيه، وفقا لبيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

من الشخص الذي يحق له الحصول على المعاش ومتى؟

يحق للشخص الحصول على المعاش بعد وصوله لسن الشيخوخة واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي لا تقل عن 120 شهرًا، وتصل ل 180 شهرًا عقب 5 سنوات من تاريخ الاشتراك، ويصرف المعاش عند حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، والشرط أن لا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.

إليكم كيفية الاستعلام لصرف المعاشات 2024 و رابط الاستعلام

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مواعيد الصرف بالأيام وزيادة المعاشات، من خلال الموقع الإلكتروني وللإستعلام إضغط هنا، ثم إتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول للاستعلام عن المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات.

2- أدخل اسم «صاحب المعاش».

3- الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

4- انتظر بضع ثوانٍ حتى تظهر لك قيمة المعاش، وفي حال إصدار قرار بزيادة المعاشات يمكنك معرفة قيمة الزيادة.

متى سيتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 ؟

أعلنت وزارة التضامن عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، فمن المقرر أن يتم الصرف من يوم 1 في شهر أكتوبر.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لم يتم الإعلان عن أي زيادة جديدة للمعاشات، مضيفة أنه في حالة وجود أي زيادة بالمعاشات سوف يتم الإعلان عنها فورا على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن، و أنه تم تطبيق آخر زيادة للمعاشات في مارس الماضي بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجاءت الزيادة بنسبة 15%.

حيث ينص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35 على أن تطبق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام، لذلك ستكون الزيادة الجديدة في المعاشات 1 يوليو 2025.

كم تبلغ قيمة زيادة المعاشات 2024 بعد القرار الأخير ؟

قيمة زيادة المعاشات 2024 بعد قرار الـ15% الأخيرة

في السطور التالية، سنستعرض قيمة معاش شهر أكتوبر، بعد زيادة المعاشات 2024 الأخيرة بنحو 15% والتي تم تطبيقها من بداية شهر مارس الماضي، والتي جاءت على النحو التالي:

- الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

- الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

- الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

- الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

- الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

- الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

- الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

- الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا

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