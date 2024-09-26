أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 26-9-2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن.. تعتبر أسعار الفراخ البيضاء من الكلمات التي يتم البحث عنها من قبل المواطنين حيث تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. شهد سعر الفراخ اانخفاضًا ملحوظًا بلغ جنيهين ليصل إلى 75 جنيهًا للكيلو، بينما تراجعت أسعار الفراخ البلدي بثلاثة جنيهات، حسب تقرير بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

يقدم لكم موقع الموجز، أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، وذلك في إطار خدماتها اليومية لكل ما يهم القراء.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجّل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة متوسط 78 جنيهًا للكيلو، واختلف السعر في الأسواق على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم للمستهلك، في الأسواق ما بين 88 و92 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الدواجن البلدي

تراوحت أسعار الدواجن البلدية، بين 105 و 107 جنيها للكيلو الواحد داخل الأسواق.

وسعر الدواجن البلدي حر 140 جنيهًا للكيلو

أسعار أمهات الدواجن

سجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 73 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو اليوم

الدواجن الساسو سجل 88 جنيها ليصل إلى المواطن بنحو 105و110 جنيهات.

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك من 90 إلى 95 جنيهًا

سعر البانيه اليوم تراوح بين 210 إلى 230 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

سعر الكبد والقوانص 130 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الهياكل بـ 65 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

أسعار البيض في الأسواق، استقرت عقب ارتفاعها الشهر الماضي بأكثر من 10 جنيهات للطبق الواحد

سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 165 والأسواق بين 170 و175 جنيهًا للطبق.

سجّل سعر طبق البيض الأحمر 166 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 175 جنيهًا.

سجّل سعر البيض البلدي 135 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 150 و155 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سعر البط 150 جنيهًا.

سعر الأرانب 140 جنيهًا.

أسعار الأعلاف الدواجن اليوم

تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 21 و21.5 ألف جنيه.

سعر الذرة سجل 10 آلاف جنيه.

سجّل سعر الصويا اليوم 31 ألف جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت أبيض أهالي 42 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض شركات 43 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو سجّل 24 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي 19 جنيها.

سعر كتكوت رزي 13 جنيهًا.

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