بالساعة.. مواعيد أهم المباريات اليوم في الدوري الأوروبي والإسباني وكأس إيطاليا الخميس 26-9-2024

تشهد مواعيد أهم المباريات اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر الجاري 2024 العديد من اللقاءات الهامة في بطولات الدوريات العالمية أبرزها بطولة الدوري الأوروبي.

جدول مواعيد مباريات اليوم

وتستكمل مباريات الدوري الأوروبي الليلة عندما يلتقي آينتراخت فرانكفورت الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش مع فيكتوريا بلزن، وروما ضد أتلتيك بيلباو.

ومن ضمن المباريات اليوم سيحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على منافسه سيلتا فيجو في الجولة السابعة من فعاليات بطولة الدوري الإسباني.

أهم المباريات اليوم في في الدوري الإسباني

يستعرض لكم "الموجز" في السطور التالية أبزر المباريات اليوم التالي على النحو التالي:

تأتي في مقدمة المباريات اليوم لاس بالماس سيواجه ريال بيتيس في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي ذات التوقيت يلتقي إسبانيول ضد فياريال بينما سيحل الروخي بلانكوس ضيفًا على سيلتا فيجو في العاشرة مساءً.

سُتذيع المباريات اليوم الخميس عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية موسم 2024/2025 في الشرق الأوسط وإفريقيا.

جدير بالذكر أن أبرز المعلقين على المباريات اليوم الخميس هو التونسي عصام الشوالي.

وتحظى المباريات اليوم الخميس بترقب كبير من جانب جماهير الساحرة المستديرة نظرًا لأهميتها فضلًا عن قوة البطولة الأوروبية التي توج بها ليفربول مؤخرًا.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا



مونزا ضد بريشيا – الساعة 7:30 مساء

نابولي ضد باليرمو – الساعة 10 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي



فناربخشة ضد سانت جيلواز– الساعة 7:45 مساء

مالمو ضد جلاسكو رينجرز – الساعة 7:45 مساء

روما ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

آينتراخت فرانكفورت ضد فيكتوريا بلزن - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

توتنهام ضد كارباج اجدام- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أياكس أمستردام ضد بشتكاش– الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ليون ضد أولمبياكوس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ستيوا بوخارست ضد ريجاس فوتبولا سكولا - الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي

الملعب التونسي ضد نجم المتلوي – الساعة 5:30 مساء

الاتحاد المنستيري ضد النجم الساحلي – الساعة 8 مساء



مواعيد مباريات الدوري القطري

العربي ضد الريان – الساعة 6 مساء

السد ضد الغرافة – الساعة 8 مساء

الوكرة ضد الخور – الساعة 8 مساء



مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

البطائح ضد الشارقة – الساعة 4:20 مساء

العين ضد الوصل- الساعة 7 مساء

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