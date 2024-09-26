يبحث عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 26-9-2024، بجميع البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

تشهد مباريات اليوم الخميس الموافق 26-9-2024 على منافسات قوية في البطولات المختلفة، على رأسهم مواجهة أتليتكو مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني الممتاز بموسم 2024-2025.

وينشر لكم “الموجز” في السطور الآتية، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 26-9-2024 والقنوات الناقلة لها، وتردد هذه القنـوات.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-ريال بيتيس ضد لاس بلماس / الثامنة مساء.

-إسبانيول ضد فياريال / 8:00 مساء.

-اتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

-فناربخشة ضد سانت جيلواز / الثامنة إلا ربع مساء.

-مالمو ضد جلاسكو رينجرز / 7:45 مساء.

-باشكتاش ضد أياكس / العاشرة مساء.

-آينتراخت فرانكفورت ضد فيكتور بلزين / 10:00 مساء.

-ستياوا بوخارست ضد داوجافا ريجا / العاشرة مساء.

-أولمبيك ليون ضد أتلتيك بيلباو / 10:00 مساء.

-توتنهام هوتسبير ضد قره باج / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم

-مونزا ضد بريشيا / السابعة والنصف مساء.

-نابولي ضد باليرمو / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري العراقي

-الكرخ ضد الزوراء / الرابعة عصراً.

-نوروز ضد زاخو / 4:00 عصراً.

-الكرمة ضد النفط / الرابعة عصراً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

-الملعب التونسي ضد متلاوي / الخامسة والنصف مساء.

-الاتحاد المنستيري ضد النجم الساحلي / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري

-الريان ضد العربي القطري / السادسة مساء.

-الغرافة ضد السد / 8:00 مساء.

-الوكرة ضد الخور / الثامنة مساء.

الريان - تريزيجيه

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

معدل الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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