التربية والتعليم تحدد خطوات حل وتقييم الواجبات المنزلية العام الدراسي الجديد 2024/2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شكل الواجبات المنزلية المقررة على الطلاب في العام الدراسي الجديد وذلك وفقاً لتوجيهات الوزير محمد عبداللطيف، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

شكل الواجبات المنزلية العام الدراسي الجديد 2025

وأكدت الوزارة أن الواجبات المنزلية ستتضمن أسئلة مقالية قصيرة، يقوم المعلم بنقلها للطلاب داخل الفصول الدراسية.

خطوات أداء الواجبات المنزلية

حددت الوزارة خطوات تنفيذ الواجبات، وهي كالتالي:

1. استناد المعلم إلى مجموعة من الأسئلة المتاحة على موقع الوزارة.

2. كتابة هذه الأسئلة على السبورة خلال الحصة.

3. نقل الطلاب للأسئلة وحلها في منازلهم.

4. تسليم الطلاب الواجبات في اليوم التالي لمراجعتها وتقييمها من قبل المعلم.

حل الواجبات المنزلية

أهداف الواجبات المنزلية في العام الدراسي الجديد

أشارت الوزارة إلى أن الهدف من الواجبات المنزلية هو تعزيز متابعة ما يتم تحصيله في الفصول، بالإضافة إلى تقييم الأداء الدراسي وقياس نواتج التعلم. وذكرت أن هذه الواجبات تمثل تكليفات تتعلق بالدروس المُعطاة، مما يساعد المعلم على تقييم التزام الطلاب واكتشاف نقاط القوة والضعف لديهم، وبالتالي معالجتها.

وفي سياق اخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم انها شددت على جميع المديريات التعليمية في جميع انحاء الجهورية، بضرورة الالتزام ببعض التعليمات خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

- يجب التزام جميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية خلال العام الدراسي الجديد 2025-2024 بالزي المدرسي الموحد حرصا على الانضباط داخل المدارس.

-عدم إجبار الطلاب على شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها.

- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها تمهيدًا للقضاء عليها.

-كما شددت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من المدرسين، لاسيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وإلزامهم بالتواجد بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسي.

-اتخاذ التدابير اللازمة تجاه من يمارس المهنة دون وجه حق، لاسيما ممن هم في إجازات بدون مرتب أو إجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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