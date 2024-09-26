بعد تصدرها للتريند.. ملخص أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 10

مسلسل برغم القانون الحلقة 10..تصدر اسم مسلسل "برغم القانون"، الذي تلعب فيه الفنانة إيمان العاصي دور البطولة، محرك البحث جوجل، بعد عرض الحلقة العاشرة التي جاءت مليئة بالتطورات المثيرة.

برغم القانون

ملخص مسلسل برغم القانون الحلقة 10



وفي السطور التالية يرصد الموجز ملخص مسلسل برغم القانون الحلقة 10، في هذه الحلقة، تعرفت ليلى التي تجسدها إيمان العاصي على حقيقة زوجها أكرم -الذي يؤدي دوره محمد القس، والذي هرب من القاهرة منذ عشر سنوات بعدما تسبب في إصابة أخو زوجته وليد الذي يلعب دوره هاني عادل بإعاقة دائمة، كما اكتشفت ليلى أنه متزوج من امرأة أخرى وله منها ثلاثة أبناء، وأنه كان يستخدم هوية مزيفة لتجنب ملاحقة الشرطة له.

تصاعدت حدة التوتر في الأحداث عندما حاولت ليلى الانتحار بعد اكتشاف هذه الحقائق، إلا أن ابنتها تفاجئها في اللحظة الحرجة، وأتى ياسر وليد فواز وحاول أن يأخذ المسدس منها لكن خرجت طلقة دون قصد منه، وسقطت ابنتها على الأرض، واتضح أن تلك الطلقة لم تصدر تجاهها فقط سقطت من الصدمة، دخل أكرم في صراع مالي مع محمود شرشر الذي يجسده محمد محمود عبدالعزيز بسبب خلافات بينهم نتيجة حرقه لمحل العصائر الخاص به، فأخبره أكرم أنه سوف يعطيه 2 مليون جنيه نظير ما فعله معه، لكنه رفض وأخبره أنه لن يسامحه على ما فعله، التقى وليد مع خطيبته، وأخبرها أنه سوف يجد الأوراق التي تدينه مع أكرم لكي لا يبقى تحت طوعه، أخبر أكرم بريهان أنه وقت ذهابه لبورسعيد في اليوم الذي سافر فيه كان ليحضر لها سيارة جديدة، لكن الحقيقة أنه ذهب لكي يطمئن على حماه والد ليلى في المستشفى، واتضح خلال الأحداث أن والد ياسر كانت علاقته سيئة بوالدته وأنه ورث منها صفة البخل، واختتمت الحلقة بخطف أكرم للولد الذي تسبب في جرح ابنه، كما قابلت ليلى محمود شرشر وكان ورائهم سيارة أخرى تراقبهم.

برغم القانون

مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون، يتكون من 30 حلقة، وشارك في بطولته عدد من الممثلين مثل هاني عادل، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، نبيل علي ماهر، وآخرون من النجوم، وكان من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

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