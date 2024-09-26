القائمة الأولى لـ مسلسلات رمضان 2025.. التفاصيل كاملة

يتنظر الجمهور قائمة مسلسلات رمضان 2025، إذ يعد هذا الشهر موسم مثمرا لعشاق الدراما، ويحرص صناع الدراما الرمضانية على تحضير أعمالهم الفنية الجديدة على قدماً وساق، استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، وبدء الماراثون الرمضاني، وفي هذا الصدد يستعرض" الموجز" التفاصيل في سطور.

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل مش هو ولا هي

يشارك الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم بمسلسل جديد تحت عنوان "مش هو ولا هي"، حيث يواصلان التحضيرات للانطلاق بتصويره قريبًا. يكتب العمل أحمد سعد، ومن المقرر بدء التصوير في شهر نوفمبر المقبل.

حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل نسخة واحدة لا تكفي

تعود هنا الزاهد إلى الدراما من خلال مسلسل "نسخة واحدة لا تكفي"، والذي يتكون من 15 حلقة، العمل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ويعكس عودتها بعد غياب 3 سنوات.

هنا الزاهد

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل وتقابل حبيب

وقع اختيار ياسمين عبد العزيز على تقديم مسلسل جديد تحت عنوان "وتقابل حبيب"، من المتوقع أن يتم عرض هذا العمل في رمضان 2025، ويتناول قصة درامية اجتماعية رومانسية.

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل فهد البطل

بدأ الفنان أحمد العوضي مشروعه الجديد تحت عنوان "فهد البطل"، والذي تم تحديد موعد تصويره في أكتوبر المقبل، ويتعاون العوضي مع الشركة المنتجة لإبرام التعاقدات مع بقية الفنانين، ويعد العمل من الأعمال المرتقبة في موسم رمضان 2025.

وتتجه الأنظار نحو تنوع الأعمال التي سيتم تقديمها خلال مسلسلات رمضان 2025، حيث تشمل مجموعة من الأعمال ذات الطابع الأكشن والاجتماعي، مسلسل "فهد البطل" يعد مثالًا على الأعمال التي تحتوي على مشاهد أكشن مثيرة، إذ تدور أحداثه حول شخصية تعمل في مصنع رخام ويتعرض للعديد من التحديات.

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل حكيم باشا

بدأ الفنان مصطفى شعبان التحضيرات لخوض موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل "حكيم باشا"، الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم مثل سهر الصايغ ودينا فؤاد وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين يعدان من العناصر الرئيسية في هذا العمل.

مصطفى شعبان

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل عايشة الدور

تشارك النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل "عايشة الدور"، الذي يتميز بتركيزها على الأدوار الاجتماعية الكوميدية، العمل تأليف أحمد الجندى وإنتاج أحمد السبكى.

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل إش إش

تشارك الفنانة مي عمر مع زوجها المخرج محمد سامي في بطولة مسلسل تحت عنوان" إش إش، يدور العمل في إطار اجتماعي تشويقي من إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا

استعدادات النجوم لمسلسلات رمضان 2025.. الأكشن يسيطر على الساحة



للمرة الثانية.. سر خروج يسرا من الماراثون الرمضاني المقبل 2025