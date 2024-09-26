بيان رسمي.. إليك موعد خفض أسعار الطماطم والبطاطس والبيض

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موعد خفض أسعار الطماطم والبطاطس والسلع التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المصرية، مثل البطاطس والطماطم وبيض المائدة، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد خفض أسعار الطماطم والبطاطس والبيض

وفي مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، أشار فاروق إلى التحديات التي واجهت ارتفاع أسعار بيض المائدة، حيث عُقد اجتماع مع المستثمرين في هذا القطاع، وأوضح أن بعض المستثمرين اقترحوا استيراد البيض، لكن ذلك كان سيتسبب في تأثير سلبي على السلع المحلية، لذلك، تم التنسيق مع شعبة الدواجن لتوفير البيض بسعر 150 جنيهاً في منافذ وزارة الزراعة والسيارات المتنقلة ومنافذ التموين والجمعيات الاستهلاكية.

أما فيما يتعلق بأسعار البطاطس، فقد أشار الوزير إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الارتفاع المستمر، حيث تم التنسيق مع وزارة التموين لإطلاق حملات وتوفير آلاف الأطنان في الأسواق. ونتيجة لذلك، انخفض سعر البطاطس في الجملة إلى 12 جنيهاً وللمستهلك إلى 18 جنيهاً، بعد أن كان قد تجاوز 35 جنيهاً.

بالنسبة للطماطم، أوضح فاروق أن التغيرات المناخية أثرت على المحاصيل السابقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، وأكد أن العروة الجديدة ستبدأ في غضون 15 إلى 20 يوماً، مع توقعات بانخفاض الأسعار خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وأشار إلى أن أزمة أسعار الدواجن ستُحل خلال ثلاثة أشهر، حيث تعمل الدواجن وفق دورات.

وبخصوص ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق، ذكر فاروق أن التغيرات المناخية أثرت على العروة السابقة، فكان سعر الطماطم مبالغا فيه، مؤكدًا أن العروة الجديدة ستبدًا خلال 15 لـ20 يوما، على أن يأتي كل الإنتاج من محافظات وجه قبلي، وستبدأ أسعار الطماطم في الانخفاض خلال أسبوعين إلى 20 يومًا، أما مشكلة الدواجن فستُحل خلال 3 شهور، لأن الدواجن تعمل على دورات.

وأكد وزير الزراعة أنه بعد انتهاء أزمة الدواجن ستعود المزارع للعمل بكامل طاقتها، وسيكون هناك انخفاض في أسعار الكتاكيت، وذلك بعد الارتفاعات غير المبررة التي شهدناها الفترة الماضية، كذلك سيكون هناك انخفاض في جميع السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة.



أسعار الخضروات في الأسواق المصرية ارتفاعات ملحوظة

شهدت أسعار عدد من الخضروات ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، وفقًا لتقرير بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم:

الطماطم: سجل متوسط الأسعار ما بين 29.84 جنيه و30 جنيهًا للكيلو، بتراجع قدره 1.08 جنيه عن الأسعار المسجلة يوم أمس.

البطاطس: بلغ متوسط سعر البطاطس 26.65 جنيه للكيلو.

الليمون البلدي: وصل متوسط سعر الليمون البلدي إلى 22.18 جنيه للكيلو.

خيار الصوب: سجل متوسط سعر خيار الصوب 18.99 جنيه للكيلو.

الملوخية: بلغ متوسط سعر الملوخية 11.79 جنيه للكيلو.

الليمون الأضاليا: وصل متوسط سعر الليمون الأضاليا إلى 16.09 جنيه للكيلو.

اللفت: بلغ متوسط سعر اللفت 6.46 جنيه للكيلو.

الكوسة: سجل متوسط سعر الكوسة 26.64 جنيه للكيلو.

البصل: في بعض أسواق محافظة القاهرة، بلغ متوسط سعر البصل 12.99 جنيه للكيلو.

الكرنب: وصل متوسط سعر الكرنب إلى 34.11 جنيه للواحدة.

اقرأ أيضا:

متى تنخفض أسعار الطماطم في الأسواق؟ .. شعبة الخضروات تجيب

الطماطم بكام انهاردة.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 22-9-2020