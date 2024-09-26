حقيقة زيادة معاشات شهر أكتوبر 2024.. اعرف هتقبض كام

حقيقة زيادة معاشات شهر أكتوبر 2024 من أكثر الأمور التي يكثر التساؤل عنها في الفترة الحالية بالتزامن مع صرف المعاشات.

وكثر الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة معاشات شهر أكتوبر 2024، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

موعد معاشات شهر أكتوبر 2024

وتستعد الهيئة القومية للتامينات، لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، لحوالي 11 ونصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات، من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددها 9 الاف و650 منفذا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت وزارة التضامن عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، فمن المقرر أن يتم الصرف من يوم 1 في شهر أكتوبر.

حقيقة زيادة معاشات شهر أكتوبر 2024

وفيما حقيقة زيادة معاشات شهر أكتوبر 2024 التي انتشر الحديث عنها، فقد كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لم يتم الإعلان عن أي زيادة جديدة للمعاشات، مضيفة أنه في حالة وجود أي زيادة بالمعاشات سوف يتم الإعلان عنها فورا على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن.

يذكر أنه تم تطبيق آخر زيادة للمعاشات في مارس الماضي بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجاءت الزيادة بنسبة 15%، حيث ينص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35 على أن تطبق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام، لذلك ستكون الزيادة الجديدة في المعاشات 1 يوليو 2025.

جدول معاشات شهر أكتوبر 2024

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

أماكن صرف معاشات أكتوبر 2024

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية عدة أماكن لصرف المعاشات وذلك للتسهيل على المواطنين، وجاءت أماكن الصرف على النحو التالي:

عبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك «ATM».

منافذ البريد المصرى.

منافذ شركة فوري.

فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

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