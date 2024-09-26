الآن رابط نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024 وأسعار السكن الجامعي

نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024.. يترقب الطلاب ظهور نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024 خلال الساعات المقبلة لسرعة التحاق الطلاب بالجامعة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد يوم السبت المقبل الموافق 28 سبتمبر، وقد وفرت الجامعة رابطًا للاستعلام عن النتيجة.

رابط نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن طريقة الحصول على نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024 من خلال الرابط الرسمي التابع لجامعة الأزهر الشريف من هنـــــــــــا ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة فور إعلانها.

نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024

خطوات الاستعلام عن نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة الأزهر للحصول على نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024.

البحث عن قسم المدينة الجامعية أوالاستعلام عن نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024.

إدخال رقم الجلوس والرقم التأكيدي بالطالب في الحقول المخصصة.

النقر على زر "عرض" أو "استعلام" للحصول على نتيجة المدينة الجامعية.

بعد ظهور النتيجة، يمكن للطالب مراجعة حالته في المدينة الجامعية والتأكد من جميع التفاصيل.

وفي سياق أخر، وافق مجلس جامعة الأزهر على استحداث أنواع جديدة من السكن الجامعي في القاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2024-2025، يتضمن السكن المميز خدمات أفضل مع عدد أقل من الطلاب في الغرفة، بينما السكن المشروط مخصص للطلاب المنقولين بمواد في الكليات بالأقاليم مع مصروفات أعلى.

شروط السكن بالمدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024

الالتزام بالقوانين والأنظمة الداخلية.

الحفاظ على النظافة.

الالتزام بالسلوك العام.

نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024

أسعار السكن الجامعي بجامعة الأزهر

السكن المميز

غرفة فردي: 1300 جنيه شهريًا

غرفة زوجي: 1100 جنيه شهريًا

غرفة 3 أفراد: 900 جنيه شهريًا

غرفة 4 أفراد: 800 جنيه شهريًا

السكن الاقتصادي 650 جنيهًا شهريًا

السكن العادي 300 جنيه شهريًا

تفاصيل السكن بالمدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024

الحاصلون على تقدير مقبول: 552 جنيهًا شهريًا

المنقولون بمادة واحدة: 652 جنيهًا شهريًا

المنقولون بمادتين: 752 جنيهًا شهريًا

طلاب الجيزة والقليوبية: 852 جنيهًا شهريًا

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