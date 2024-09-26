الآن رابط نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024 وأسعار السكن الجامعي
نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024.. يترقب الطلاب ظهور نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024 خلال الساعات المقبلة لسرعة التحاق الطلاب بالجامعة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد يوم السبت المقبل الموافق 28 سبتمبر، وقد وفرت الجامعة رابطًا للاستعلام عن النتيجة.
رابط نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024
ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن طريقة الحصول على نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024 من خلال الرابط الرسمي التابع لجامعة الأزهر الشريف من هنـــــــــــا ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة فور إعلانها.
خطوات الاستعلام عن نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024
- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة الأزهر للحصول على نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024.
- البحث عن قسم المدينة الجامعية أوالاستعلام عن نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024.
- إدخال رقم الجلوس والرقم التأكيدي بالطالب في الحقول المخصصة.
- النقر على زر "عرض" أو "استعلام" للحصول على نتيجة المدينة الجامعية.
- بعد ظهور النتيجة، يمكن للطالب مراجعة حالته في المدينة الجامعية والتأكد من جميع التفاصيل.
وفي سياق أخر، وافق مجلس جامعة الأزهر على استحداث أنواع جديدة من السكن الجامعي في القاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2024-2025، يتضمن السكن المميز خدمات أفضل مع عدد أقل من الطلاب في الغرفة، بينما السكن المشروط مخصص للطلاب المنقولين بمواد في الكليات بالأقاليم مع مصروفات أعلى.
شروط السكن بالمدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024
- الالتزام بالقوانين والأنظمة الداخلية.
- الحفاظ على النظافة.
- الالتزام بالسلوك العام.
أسعار السكن الجامعي بجامعة الأزهر
السكن المميز
- غرفة فردي: 1300 جنيه شهريًا
- غرفة زوجي: 1100 جنيه شهريًا
- غرفة 3 أفراد: 900 جنيه شهريًا
- غرفة 4 أفراد: 800 جنيه شهريًا
- السكن الاقتصادي 650 جنيهًا شهريًا
- السكن العادي 300 جنيه شهريًا
تفاصيل السكن بالمدينة الجامعية جامعة الأزهر 2024
- الحاصلون على تقدير مقبول: 552 جنيهًا شهريًا
- المنقولون بمادة واحدة: 652 جنيهًا شهريًا
- المنقولون بمادتين: 752 جنيهًا شهريًا
- طلاب الجيزة والقليوبية: 852 جنيهًا شهريًا
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