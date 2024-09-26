بعد وفاته.. سر حمادة عبد الحليم مع سيادة المستشار وعبد العزيز مخيون

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان حمادة عبد الحليم، كما أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حيث أكد أن جنازة الفنان الراحل ستُشيع بعد صلاة العصر من أحد مساجد الشيخ زايد.

حمادة عبد الحليم

تفاصيل وفاة الفنان حمادة عبد الحليم

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل وكذلك معلومات عن الفنان حمادة عبد الحليم، نعى الفنان عبد العزيز مخيون، الفنان الراحل حمادة عبد الحليم، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث عبر عن دهشته من خبر الوفاة.

اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل حمادة عبد الحليم



وذكر عبد العزيز مخيون أنه كان قد تحدث هاتفياً بالأمس مع الفنان حمادة عبد الحليم، فور عودته من زيارة نجله في أمريكا، وكان يحدثه عن مسلسل جديد بعنوان "سيادة المستشار" الذي انتهى من كتابته،قائلاً :" الفنان الزميل حماده عبد الحليم كان يحادثني هاتفيًا بالأمس بعد عودته من زيارة نجله في أمريكا ويكلمني عن مسلسل سيادة المستشار الذي انتهى من كتابته، اليوم يبلغني نبأ وفاته، وأنا عاجز عن استيعاب الخبر، ولكن هذه هي الدنيا وهذا قدر الله، الله يرحمك يا حمادة ويتقبلك مع الشهداء والأولياء والصديقين".

حمادة عبد الحليم



معلومات عن الفنان حمادة عبد الحليم

بدأ حمادة عبد الحليم مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات، حيث قدّم العديد من الأدوار الثانوية في الدراما والسينما، التي بلغ عددها 70 عملاً، وبرز في أدوار رجل الشرطة، ومن أشهر أعماله السينمائية:" الخونة"،" أرباب سوابق"، و" ستوب"، وعلى صعيد الدراما، شارك في مسلسلات مثل" اللسان المر"، "مطلوب عروسة" و"عرفة البحر"، وغيرها من الأعمال.

آخر أعمال الفنان حمادة عبد الحليم

وكان آخر أعمال الفنان الراحل حمادة عبد الحليم مسلسل عرفة البحر الذي عرض عام 2012،وكان من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد مدحت، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الصفتي، بطولة نور الشريف، دلال عبدالعزيز، هالة صدقي، أحمد بدير، مي نور الشريف، أحمد داود.

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