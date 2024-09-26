siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

نجوم الفن

بعد وفاته.. سر حمادة عبد الحليم مع سيادة المستشار وعبد العزيز مخيون

حمادة عبد الحليم
حمادة عبد الحليم

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان حمادة عبد الحليم، كما أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حيث أكد أن جنازة الفنان الراحل ستُشيع بعد صلاة العصر من أحد مساجد الشيخ زايد.

حمادة عبد الحليم 

تفاصيل وفاة الفنان حمادة عبد الحليم

 

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل وكذلك معلومات عن الفنان  حمادة عبد الحليم، نعى الفنان عبد العزيز مخيون، الفنان الراحل حمادة عبد الحليم، من خلال  حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي  "فيس بوك"، حيث عبر عن دهشته من خبر الوفاة.

لا يفوتك

محاولة اغتيال عبد العزيز مخيون وخيانة زوجته مع الخادم

عبد العزيز مخيون بـ 3 وجوه في دراما رمضان 2024

اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل حمادة عبد الحليم 


وذكر عبد العزيز مخيون أنه كان قد تحدث هاتفياً بالأمس مع الفنان حمادة عبد الحليم، فور عودته من زيارة نجله في أمريكا، وكان يحدثه عن مسلسل جديد بعنوان "سيادة المستشار" الذي انتهى من كتابته،قائلاً :" الفنان الزميل حماده عبد الحليم كان يحادثني هاتفيًا بالأمس بعد عودته من زيارة نجله في أمريكا ويكلمني عن مسلسل سيادة المستشار الذي انتهى من كتابته، اليوم يبلغني نبأ وفاته، وأنا عاجز عن استيعاب الخبر، ولكن هذه هي الدنيا وهذا قدر الله، الله يرحمك يا حمادة ويتقبلك مع الشهداء والأولياء والصديقين".

حمادة عبد الحليم 


معلومات عن الفنان حمادة عبد الحليم

 

بدأ حمادة عبد الحليم مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات، حيث قدّم العديد من الأدوار الثانوية في الدراما والسينما، التي بلغ عددها 70 عملاً، وبرز في أدوار رجل الشرطة، ومن أشهر أعماله السينمائية:" الخونة"،" أرباب سوابق"، و" ستوب"، وعلى صعيد الدراما، شارك في مسلسلات مثل" اللسان المر"، "مطلوب عروسة" و"عرفة البحر"، وغيرها من الأعمال.

آخر أعمال الفنان حمادة عبد الحليم

 

وكان آخر أعمال الفنان الراحل حمادة عبد الحليم مسلسل عرفة البحر الذي عرض عام 2012،وكان من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد مدحت، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الصفتي، بطولة نور الشريف، دلال عبدالعزيز، هالة صدقي،  أحمد بدير، مي نور الشريف، أحمد داود.

 

اقرأ أيضًا:

عبد العزيز مخيون يواصل تصوير دوره في ”الف ليلة وليلة”

 

عبد العزيز مخيون والد مصطفى شعبان في ”المعلم”

 

لا يفوتك

في ذكرى وفاته.. خالد صالح بدأ فران وله حكاية مثيرة مع أشهر سفاحتين

وفاة الفنان محمد بسيوني.. معلومات لا تعرفها عن بطل الأدوار الثانوية

بعد وفاته.. أبرز المعلومات والمحطات في حياة الفنان اللبناني سمير شمص

تم نسخ الرابط