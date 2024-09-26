ظهرت الآن.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2024

ظهرت الآن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2024 لطلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المرحلة الأولى والثانية، لذلك يتسألون عن الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2024 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم باتباع الخطوات التي سنوفرها لكم، ويُعتبر تقليل الاغتراب فرصة للطلاب الذين لم يتوافق تنسيقهم مع رغباتهم، مما يتيح لهم فرصة الانتقال إلى كليات أخرى تلبي تطلعاتهم.

نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2024

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2024

يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2024 عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي من هنــــــــا وذلك من خلال اختيار خدمة تنسيق الثانوية العامة.

الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2024

انتقل إلى الرابط الخاص بموقع التنسيق الإلكتروني.

ابحث عن الرابط المخصص للاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب.

رقم جلوس الطالب.

الرقم السري.

الكود التأكيدي الموجود على الشاشة.

بعد إدخال البيانات بشكل صحيح، ستظهر لك نتيجة تقليل الاغتراب الخاصة بك.

شروط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2024

يشمل شروط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2024 يجب أن يكون التحويل المناظر ضمن الحد الأدنى للقطاع، بينما يتطلب التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد الانتقال إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2024

كما يجب أن يتم التحويل عبر موقع التنسيق الإلكتروني فقط، حيث لا تُقبل التحويلات الورقية، ويُسمح بالتحويل لمرة واحدة فقط، ويتعين على الطلاب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المستهدفة، مثل اجتياز اختبار القدرات، وتُجرى المفاضلة بين الطلاب استنادًا إلى مجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالجامعات

بداية العام الجامعي الجديد: 28 سبتمبر 2024.

مدة الدراسة في الفصل الدراسي الأول: 14 ، وتنتهي يوم 2 يناير 2025.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول: 4 يناير 2025، وتنتهي يوم 23 يناير 2025.

بداية إجازة منتصف العام: 25 يناير 2025، وتنتهي يوم 6 فبراير 2025.

بدء الفصل الدراسي الثاني: 8 فبراير 2025، ويستمر لمدة 16 أسبوعًا، وينتهي يوم 29 مايو 2025.ش

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