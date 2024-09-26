سعر لقاح الانفلونزا الموسمية.. تعرف على أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا بالمحافظات

سعر لقاح الانفلونزا الموسمية.. تعتبر الإنفلونزا الموسمية من الأمراض الشائعة التي تنتشر بشكل كبير خلال فصلي الخريف والشتاء، حيث وتتميز بأعراضها المزعجة مثل الحمى والسعال وآلام العضلات، وقد تتطور إلى مضاعفات خطيرة لدى بعض الفئات، ككبار السن والأطفال والمرضى المزمنين.

سعر لقاح الانفلونزا الموسمية

ويقدم لكم موقع الموجز، سعر لقاح الانفلونزا الموسمية 2024، وذلك في إطار خدماتها اليومية لكل ما يهم القراء.

سعر لقاح الانفلونزا الموسمية

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في القليوبية 2024

مكتب صحة رابع بنها

مكتب صحة حجازي

مكتب صحة كفر شكر

مكتب صحة العبور.

مكتب صحة الخانكة.

مكتب صحة شبين القناطر

مكتب صحة القناطر الخيرية

مكتب صحة قليوب.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في الإسكندرية

مكتب صحة سموحة

مكتب صحة المندرة

مكتب صحة الجمرك،

مكتب صحة العامرية

مكتب صحة العجمي البحرية.

سعر لقاح الانفلونزا الموسمية

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في سوهاج

مركز طب الأسرة بسوهاج

مركز طب الأسرة البلينا

مركز طب الأسرة طما

مركز طب الأسرة جهينة

مركز طب الأسرة اخميم

مركز طب الأسرة المراغة.

مركز طب الأسرة ساقلته

مركز طب الأسرة العسيرات

مركز طب الأسرة في دار السلام.

مركز طب الأسرة المنشأة.

أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في السويس 2024

مكاتب صحة السويس

مكتب الصحة في السادات

مكتب الصحة في المثلث

مكتب الصحة في عرب المعمل،

مكتب الصحة في الصفا.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في الفيوم

مكتب صحة الحادقة خلف قسم أول الفيوم

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في الإسماعيلية

الإدارة الصحية بالإسماعيلية

المراكز الطبية بالتل الكبير

المراكز الطبية في القصاصين

مكتب صحة أبو صوير

مكتب صحة فايد

مكتب صحة القنطرة شرق،

مكتب صحة القنطرة غرب.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في البحر الأحمر

مكتب صحة رأس غارب

مكتب صحة الغردقة

مكتب صحة القصير

مكتب صحة مرسى علم

الوحدة الصحية بسفاجا

الوحدة الصحية وشلاتين.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في الدقهلية

مكتب صحة ميت غمر.

مكتب صحة السنبلاوي

مكتب صحة دكرنس

مكتب صحة الجمالية

مكتب صحة بلقاس.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في الشرقية

مركز تطعيم المسافرين بمديرية الصحة

مكتب صحة بلبيس.

مكتب صحة أبو حماد

مكتب صحة العاشر من رمضان

مكتب صحة القنايات.

مكتب صحة فاقوس

مكتب صحة الحسينية

مكتب صحة كفر صقر

مكتب صحة أبو كبير

مكتب صحة منيا القمح

مكتب صحة ديرب نجم.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في المنيا

مكاتب الصحة، والمستشفيات الحكومية.

أماكن تلقى لقاح الإنفلونزا في البحيرة

- مركز المحمودية.

-مكتب صحة أبو المطامير.

- بالمركز الطبي في أبو حمص.

- المركز الطبي في رشيد.

-المركز الطبي بادكو.

-مكتب صحة الرحمانية.

- المركز الطبي بشبراخيت.

- المركز الطبي في إيتاي البارود.

- مكتب صحة الدلنجات.

- مكتب صحة بدر.

-الوحدة الصحية بالبلاكوس بكوم حمادة

ما هو سعر لقاح الإنفلونزا في الصيدليات ؟

بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة فإن سعر اللقاح داخل مكاتب الصحة بـ 50 جنيها فقط.

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق أن المصل متوفر بالصيدليات ولكن بأسعار مختلفة تصل إلى 350 جنيهاً.

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