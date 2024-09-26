عبور التلاميذ علي نخلة وانتشار الطفح الجلدي وزيارات الوزير.. كواليس 7 أيام في المدارس

أبرز أخبار المدارس.. شهد الأسبوع الجاري العديد من الأحداث والتفاصيل المثيرة مع بداية العام الدراسي، حيث تنوعت الوقائع بين الحوادث الطريفة والمواقف غير المعتادة، إلى جانب بعض الأحداث التي تعكس الأمل والتطور في المنظومة التعليمية.

ومن أبرز أخبار المدارس هذه الأحداث، زيارة وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، لعدد من المدارس في مختلف المحافظات، حيث تابع سير العملية التعليمية وأشاد بجهود التطوير في بعض المؤسسات.

ويستعرض "الموجز" في هذا التقرير أبرز أخبار المدارس لهذا الأسبوع، بما في ذلك الحوادث الغريبة التي أثارت تفاعلًا واسعًا، وزيارات الوزير التي سلطت الضوء على الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم في مصر.

أبرز أخبار المدارس

من ضمن أبرز أخبار المدارس انتشرت عدوى الطفح الجلدي في مدرستي نزلة بدوي الابتدائية والإعدادية اليوم الخميس بمركز ديروط، محافظة أسيوط، مما أثار جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصيب 25 تلميذًا بظهور "دمامل"، مما أدى إلى مطالبات بإلغاء الدراسة حتى يتعافى الطلاب.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، محمد إبراهيم، على التعامل الفوري مع الحالات، وشُكلت لجنة طبية من مديرية الصحة لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث تبين أن الإصابات ليست معدية، الحالات كانت عبارة عن التهابات جلدية غير خطيرة، مما جعل الوزارة تقرر عدم منح الطلاب إجازات.

أخبار المدارس

حلة محشي بالمدرسة

شهدت إحدى المدارس واقعة طريفة حيث أحضر مجموعة من الطلاب "حلة محشي" إلى الفصل بدلاً من اللانش بوكس، مما أثار تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشر فيديو يظهر الطلاب وهم يتناولون المحشي وسط أجواء من المرح، مما دفع الكثيرين إلى التعليق بشكل طريف، حيث تمنى البعض أن يصبح المحشي وجبة إفطار يومية في المدارس.

وقد تفاعلت الأمهات مع الواقعة، مقترحات استبدال اللانش بوكس بحلة محشي لضمان طاقة أبنائهن خلال اليوم الدراسي، بينما أعلنت إدارة أشمون التعليمية عن تحويل المدرسة الرسمية للغات بقرية طليا للتحقيق الفوري بعد تشغيل أغاني مهرجانات، وخاصة أغنية "سطلانة"، خلال طابور الصباح، مما أثار غضب أولياء الأمور الذين اعتبروا ذلك سلوكًا غير لائق.

وقد تكررت الحادثة في مدرسة طه حسين بمركز أشمون، حيث اتهمت أيضًا بتشغيل أغنية "دلع بنات". في حين نفت إدارة المدرسة الاتهامات، موضحة أن الفعالية كانت احتفالية واشتملت على عروض ترفيهية، من جهته، أكد وكيل وزارة التعليم أن تشغيل مثل هذه الأغاني في المدارس غير مقبول، وتم فتح تحقيق رسمي لمحاسبة المسؤولين.

أخبار المدارس

أهم أخبار المدارس

أزمة تنظيمية بسبب قرار تقسيم المدارس على الفترتين

وفي منتصف أيام العام الدراسي كانت من أهم أخبار المدارس التي لقت غضبًا واسعًا من أولياء الأمور بسبب مواجهة مدرسة المرج لغات بإدارة المرج التعليمية بالقاهرة أزمة تنظيمية بسبب تزامن خروج طلاب الفترة الصباحية مع دخول طلاب الفترة المسائية، مما أدى إلى ارتباك حقيقي في عملية تنظيم الخروج والدخول بين الفترتين، مما أدى إلى أرسال استغثات لحل الأزمة للحفاظ على سلامة الطلاب.

أخبار المدارس

أخبار المدارس عاجل

عبور تلاميذ بمدرسة قنا علي نخلة لدخول مدرسة

صنفت واقعة عبور تلاميذ بمدرسة قنا نخلة لدخول مدرسة نجع محروس من أخبار المدارس عاجل حيث كانوا هؤلاء التلاميذ يواجهون خطرًا يوميًا أثناء عبورهم ترعة الكلالسة عبر جذع نخلة، مما أثار قلق أولياء الأمور والمجتمع.

وقد انتشرت صور للطلاب وهم يستخدمون الجذع كطريق للعبور، ما دفع النشطاء للمطالبة بتوفير جسر أو معدية آمنة لضمان سلامتهما، وستجابت الوحدة المحلية برئاسة المهندس ياسر حمادي، حيث تقرر إزالة الجذع حفاظًا على سلامة الأطفال، مع دعوة الأهالي لاستخدام الكبارى المخصصة لعبور المشاة، وتثقيفهم بأهمية استخدامها لضمان سلامة أبنائهم.

أخبار المدارس

تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس كفر الشيخ

في جولة ميدانية بمحافظة كفر الشيخ اليوم الخميس، تفقد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، ومحافظ كفر الشيخ، اللواء دكتور علاء عبد المعطي، مدرستي "علي عبد الشكور للتعليم الأساسي" و"علي عبد الشكور الرسمية للغات"، حيث اطمأنا على سير العملية التعليمية واطلعا على أوضاع الطلاب، كما أشاد بمستوى الكثافة الطلابية في المدرستين، بينما شدد على أهمية متابعة توزيع الكثافات لضمان انتظام العام الدراسي، مؤكدًا على ضرورة تحسين البيئة التعليمية.

تفاصيل اجتماع رئيس الوزارء مع الوزير وزيارته للمدارس

وفي يوم الإثنين اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، لمتابعة سير العمل في التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي 2024-2025. أكد مدبولي على اهتمام الدولة بتطوير التعليم، بينما أشار الوزير إلى نجاح خطة تقليل الكثافة الطلابية بإضافة 100 ألف فصل جديد.

كما عرض الوزير نتائج جولته في صعيد مصر، حيث تفقد 40 مدرسة وتأكد من انتظام العملية التعليمية وتجهيزاتها، مُشيرًا إلى حلول لمواجهة تحديات الكثافة وسد العجز في المعلمين.

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تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس محافظة كفر الشيخ