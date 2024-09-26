حلة محشي ومهرجان وزغاريد .. كيف استقبل التلاميذ العام الدراسي الجديد؟

خلال العام الدراسي الجديد.. شهدت إحدى المدارس واقعة طريفة أثارت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أحضر مجموعة من الطلاب "حلة محشي" إلى الفصل بدلًا من اللانش بوكس المعتاد ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل.

انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال خامس يوم في العام الدراسي الجديد حيث يظهر الطلاب وهم يتناولون المحشي وسط أجواء من الضحك والمرح، وتصاعد البخار من الحلة، مما أشار إلى أن الوجبة كانت طازجة وشهية.

حلة محشي خلال العامم الدراسي الجديد

كيف استقبل التلاميذ العام الدراسي الجديد؟

وتداولات العديد من التعليقات المضحكة خلال العام الدراسي الجديد التي تمنت أن يصبح المحشي وجبة إفطار يومية في المدارس، كما تفاعلت الأمهات مع الواقعة بروح من الطرافة، مقترحات استبدال اللانش بوكس بحلة محشي لضمان طاقة أبنائهن طوال اليوم الدراسي.

تشغيل أغاني المهرجانات في المدارس يثير الجدل

أعلنت إدارة أشمون التعليمية تحويل المدرسة الرسمية للغات بقرية طليا للتحقيق الفوري، وذلك على خلفية تشغيل أغاني مهرجانات، تحديدًا أغنية "سطلانة"، خلال طابور الصباح، هذا القرار جاء بعد حالة من الغضب بين أولياء الأمور الذين أعربوا عن استيائهم الشديد مما حدث.

غضب أولياء الأمور.. هل المدارس أماكن للتعليم أم للرقص؟

العديد من أولياء الأمور انتقدوا هذه الواقعة بشدة، معتبرين تشغيل أغاني المهرجانات داخل المدرسة سلوكًا مبتذلًا وغير لائق، تساءلوا عن دور المدرسة وهل أصبحت مكانًا للتعليم والتربية أم مسرحًا للرقص على أنغام المهرجانات؟

واقعة مشابهة في المنوفية.. وتحويل مدرسة أخرى للتحقيق

لم تكن هذه الحادثة الوحيدة في محافظة المنوفية، حيث تم تحويل مدرسة طه حسين بمركز أشمون للتحقيق أيضًا. ذلك بعد اتهامات بتشغيل أغنية "دلع بنات" أثناء استقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد، هذه الواقعة أثارت المزيد من الجدل حول استخدام أغاني المهرجانات في المؤسسات التعليمية.

إدارة المدرسة تنفي وتبرر الفعالية

من جانبه، نفى أحد المسؤولين بالمدرسة تلك الاتهامات، مؤكدًا أن الفعالية كانت احتفالية*ولم تتضمن تشغيل أي أغاني مهرجانات. أشار إلى أن المدرسة استعانت بـ"الغوريلا" والسيرك القومي لإضفاء أجواء من الفرح والمرح على الطلاب، وأن تفاعل الطلاب كان إيجابيًا للغاية، حيث عبروا عن سعادتهم بالتصفيق والزغاريد،

تحذير من وكيل وزارة التعليم

في سياق متصل، أكد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تشغيل أغاني المهرجانات في المدارس هو تصرف غير مقبول على الإطلاق، وأوضح أنه تم فتح تحقيق رسمي في الواقعة، مع التشديد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن هذا التصرف في حال ثبوت صحته.

بهذا، يظهر الجدل حول استخدام أغاني المهرجانات في المؤسسات التعليمية بشكل جلي، ما بين الانتقادات من أولياء الأمور والقرارات الرسمية من الجهات التعليمية.

زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس كفر الشيخ

وفي سياق أخر، تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، واللواء والدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بزيارة مدرستي "علي عبد الشكور للتعليم الأساسي" و"علي عبد الشكور الرسمية للغات" خلال العام الدراسي الجديد.

الجولة التي أُجريت صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، جاءت لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على أوضاع الطلاب، رافقهما في الجولة اللواء محمد شعير، سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية كفر الشيخ.

خلال الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ مدرسة "علي عبد الشكور للتعليم الأساسي"، التي تضم 1040 طالبًا وطالبة، وزارا فصول رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، كما زارا مدرسة "علي عبد الشكور الرسمية للغات"، التي تضم 624 طالبًا، حيث أشاد الوزير بملاءمة الكثافة الطلابية ومستوى التعليم المقدم.

حلة محشي خلال العامم الدراسي الجديد

أهمية متابعة توزيع الطلاب بشكل يحقق الانضباط

في ختام الجولة، أكد وزير التربية والتعليم على أهمية متابعة توزيع الطلاب بشكل يحقق الانضباط خلال العام الدراسي، مثنيًا على جهود المحافظة في تحسين المنظومة التعليمية. من جانبه، شدد المحافظ على أهمية توفير بيئة تعليمية حديثة لضمان جودة التعليم، مؤكدًا أن التعليم هو الأساس لبناء مستقبل الوطن.

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