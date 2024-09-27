جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-9-2024 السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية

تقام مساء اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 مباراة كأس السوبر الأفريقي 2024، والتي ستجمع الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، فضلًا عن انطلاق منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة القطبين أيضًا.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-9-2024

ويستعرض الموجز جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 27-9-2024، وعلى رأسها مباراة كأس السوبر الأفريقي بين القطبين الأهلي والزمالك، ومباريات الدوري الإسباني والألماني.

موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي 2024

9:00 مساء - الأهلي ضد الزمالك

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

10:00 مساء - بلد الوليد ضد ريال مايوركا

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

9:45 مساء - ميلان ضد ليتشي

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

6:20 مساء - النصر ضد الوحدة

9:00 مساء - الاتحاد ضد الخليج

9:00 مساء - القادسية ضد الأهلي

مواعيد مباريات الدوري الألماني

9:30 مساء - بوروسيا دورتموند ضد بوخوم

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

8:00 مساء - أوكسير ضد ستاد بريست

10:00 مساء - باريس سان جيرمان ضد ستاد رين

باريس سان جيرمان - الدوري الفرنسي

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

10:15 مساء - إشتوريل بارايا ضد سبورتنج لشبونة

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد

3:00 عصرًا - كاليفورنيا إيجيلز ضد الخليج السعودي

6:30 مساء - الأهلي ضد جامعة سيدني

9:00 مساء - تاوباتي ضد الزمالك

مواعيد مباريات كوبا ليبرتادوريس

1:00 فجرًا - بينارول ضد فلامنجو

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

10:00 مساء - بليمث ضد لوتون تاون

مواعيد مباريات الدوري التركي

8:00 مساء - سيفاس سبور ضد باشاك شهير

مواعيد مباريات الدوري الهولندي

9:00 مساء - هيراكلس ضد هيرنفين

مواعيد مباريات الدوري البلجيكي

9:45 مساء - شارلروا ضد كلوب بروج

مواعيد مباريات الدوري المغربي

8:00 مساء - المغرب الفاسي ضد حسنية أغادير

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباريات الدوريات الأوروبية والبطولات العالمية المختلفة عبر قنواتها المختلفة في الوطن العربي.

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