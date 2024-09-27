أسعار الفراخ اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الفراخ البيضاء استقرارًا ملحوظًا اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن والأسواق المحلية، وذلك بعد فترة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأسابيع الماضية. كما استقرت أسعار البيض الأبيض والأحمر، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 174 جنيهًا في الأسواق، فيما ظلت كرتونة البيض الأحمر ثابتة أمام منتجي الدواجن، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

الفراخ البيضاء: تتراوح أسعارها بين 77 و78 جنيهًا في البورصة، ويتم بيعها في الأسواق بأسعار تتراوح بين 87 و88 جنيهًا.

الفراخ الحمراء (الساسو): سجلت 90 و91 جنيهًا للكيلو في البورصة، وتباع في الأسواق ما بين 100 و101 جنيهًا.

الفراخ الأمهات البيضاء: بلغ سعرها 73 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر 83 جنيهًا.

الفراخ البلدي: سعر الكيلو سجل 105 جنيهات، ويصل إلى المستهلك بسعر 115 جنيهًا.

البانيه: تراوحت أسعاره اليوم بين 185 و190 جنيهًا للكيلو حسب السوق.

الرومي الأسمر: سجل 115 جنيهًا للكيلو، بينما الرومي الأبيض بسعر 90 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024:

كرتونة البيض الأحمر: بلغ سعرها 167 جنيهًا جملة وتباع للمستهلك بسعر 177 جنيهًا.

كرتونة البيض الأبيض: سعرها 164 جنيهًا جملة، وتباع للمستهلك بسعر 174 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي: سعرها 160 جنيهًا جملة، وتباع للمستهلك بسعر 170 جنيهًا.

تشهد أسعار الدواجن والبيض في الأسواق استقرارًا نسبيًا بعد فترة من التذبذب نتيجة تغيرات في العرض والطلب. وقد ساهمت وفرة الإنتاج في هذا الاستقرار، خاصة في ظل الجهود الحكومية لدعم قطاع الدواجن، الذي يُعد من أهم مصادر البروتين الحيواني في مصر.

كما تستمر أسعار البيض في الحفاظ على استقرارها، نظرًا لزيادة الإنتاج المحلي والاعتماد على تربية الدواجن بشكل موسع. يُشار إلى أن أسعار البانيه والرومي تشهد بعض التفاوت حسب السوق والموقع الجغرافي، ما يعكس اختلافات طفيفة في العرض وتكاليف النقل. يُتوقع استمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة مع مراقبة السوق والعوامل المؤثر.

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