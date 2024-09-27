سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 27-9-2024 في البنوك المختلفة

شهد اليوم الجمعة الموافق 27-9-2024، استقرار كبير في سعر الدينار الكويتي حيث سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، نحو 156 جنيه جنيه للشراء، 157.3 جنيهًا للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في معظم البنوك المصرية والدولية، وسجلت العملة الكويتية في بنك مصر 157.34 جنيه للبيع، 156.35 جنيه للشراء.

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في البنوك:

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى اليوم الجمعة

158.2 جنيه للشراء

159.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر اليوم الجمعة

158.4 جنيه للشراء.

159.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية اليوم الجمعة



152.7 جنيه للشراء.

159.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib اليوم الجمعة

152.9 جنيه للشراء.

159.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي اليوم الجمعة

154.1 جنيه للشراء.

159.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 في جميع البنوك وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.28 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي نحو 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في معاملات بنك القاهرة

48.63 جنيه للشراء.

48.73 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في مصرف ابو ظبي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:

48.71 جنيه للشراء.

48.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في معاملات البنك التجاري الدولي cib

48.5 جنيه للشراء.

48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في معاملات بنك قناة السويس

48.52 جنيه للشراء.

48.62 جنيه للبيع.

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