بسبب مسلسل 6 شهور.. نور النبوي يتصدر التريند.. ما القصة؟

تصدر اسم الفنان الشاب نور النبوي مؤشر البحث على صفحات السوشيال ميديا، وذلك بعد طرح منصة عالمية الإعلان التشويقي لـ مسلسل 6 شهور، ولذلك يستعرض " الموجز " التفاصيل في سطور.

نور النبوي

يستعد الفنان نور النبوي لـ أول بطولة مطلقة له على شاشات الدراما من خلال مسلسل 6 شهور، ومن المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة على إحدى المنصات الشهيرة.

تفاصيل برومو 6 شهور

ظهر الفنان نور النبوي خلال البرومو التشويقي للمسلسل، وهو يخرج من مصعد، يحمل حقيبة على ظهره وتعلو وجهه علامات التوتر والترقب، ما يوحي بأنه على وشك مواجهة موقف مصيري. وخلال المشهد، يقول النبوي "يا رب.. بسم الله"، مما يزيد من الغموض والتشويق حول أحداث المسلسل وما يخبئه من تطورات.

أبطال مسلسل 6 شهور

يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور كل من نور النبوي، نور إيهاب ومجدي بدر، إلى جانب عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، حيث يظهر كل حلقة ضيف شرف جديد، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى الصولي.

آخر أعمال نور النبوي

وكان الفنان نور النبوي شارك في بطولة فيلم الحريفة والذى تخطي حاجز 75 مليون جنيه فى شباك تذاكر الايرادات، ويتم حاليا الاستعداد لانتاج الجزء الثاني من الفيلم.

فيلم" الحريفة بطولة كل من كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، نور إيهاب، فراس سعيد، بيومي فؤاد، وعدد كبير من النجوم الشابة والقديرة، وهو من تأليف إياد صالح، ومن إخراج رؤوف السيد، ومن إنتاج طارق الجنايني.

نور النبوي

ومن المعروف أن النجم الصاعد نور خالد النبوي شارك في الماراثون الرمضاني الماضي بـ مسلسل أمبراطورية ميم" مع والده النجم خالد النبوي، وجسد نور شخصية شاب يُدعى "مروان أبو المجد".

نجوم مسلسل "إمبراطورية ميم"

شارك في بطولة مسلسل" إمبراطورية ميم " كل من النجم خالد النبوي ، النجمة حلا شيحة، مايان السيد، نور خالد النبوي، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، والطفل آدم وهدان وغيرهم من النجوم، المسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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