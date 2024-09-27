ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الجمعة 27-9-2024 داخل الاسواق المحلية والعالمية

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة 27-9-2024، داخل الأسواق المحلية متأثرا بالصعود الذي حققه سعر الذهب بالأسواق العالمية، حيثةسجل سعر الذهب 21 نحو 3610 جنبه.

ويتأرجح سعر الذهب بين الصعود والهبوط، مما صنع حالة من الارتباك والبلبلة داخل أسواق الصاغة، أثارت حالة من القلق بين محبي الاستثمار في الذهب، وراح الجمبع يتساءل عن مستقبل الذهب، وما إذا كانت الأسعار ستواصل الصعود ام ستعاود الانخفاض مرة ثانية.

سعر الذهب اليوم اليوم داخل مصر

ويشغل سعر الذهب جزء كبير من اهتمام الكثير من المواطنين، باعتبار أن المشغولات الذهبية من أكثر المشروعات الاستثمارية التي تتزايد قيمتها يوما بعد الآخر، أو لحظة بعد الأخرى، ولعل المتهمين بأسعار المشغولات الذهبية، هي فئة الباحثين عن تحقيق مكاسب دائمة من خلال الاحتفاظ بالمشغولات الذهبية التي يمتلكونها.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم داخل الصاغة

ويأتي المعدن الأصفر في مقدمة السلع التي يحرص “ الموجز”، على نشر أسعارها للمتابعين، وفقا لما تعلنه شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، وسجل سعر الذهب اليوم 27 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24



سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4131 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22



سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 3787 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3615 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3100 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14



سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2410 جنيه.

سعر الجنيه الذهب



سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28920 جنيه، ويعتبر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 هو وسيلة شعبية بين المصريين للاحتفاظ بقيمتهم المالية من خلال الاستثمار في الذهب، ويُعتبر هذا الخيار من أبرز وسائل الادخار.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجلت أوقية الذهب 2675 دولارًا للبيع و2674 دولارًا للشراء، هذا الارتفاع جاء بعد زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب الاضطرابات الاقتصادية العالمية، والتي تشمل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة في العديد من البلدان.

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