ضربة قوية لـ الزمالك قبل ساعات من مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ضربة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام منافسه التقليدي النادي الأهلي في إطار منافسات بطولة السوبر الأفريقي.

ويستضيف ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض المواجهة التي تجمع بين الزمالك و الأهلي ضمن مباريات السوبر الأفريقي عام 2024 المقرر لها اليوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري.

وستنطلق مواجهة فريق الكرة بالنادي الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك الذي يقوده فنيًا البرتغالي جوزيه جوميز الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات.

عواد بديلًا لـ محمد صبحي مع الزمالك أمام الأهلي

وعلم" الموجز" أن محمد صبحي قد تعرض لإصابة أدت استبعاده من قائمة الفريق الأبيض النهائية المشاركة في لقاء الأهلي اليوم الجمعة ببطولة السوبر الإفريقي على المملكة أرينا.

واستقر الجهاز الفني بنادي الزمالك على تجهيز محمد عواد لحراسة مرمى الأبيض في مواجهة المارد الأحمر مع جلوس محمود الشناوي على مقاعد البدلاء بعد خروج صبحي من القائمة.

محمد عواد وصبحي- الزمالك

وجاء إصابة صبحي بمثابة ضربة قوية لجهاز الكرة بنادي الزمالك خاصًة في ظل ابتعاد محمد عواد بشدة عن المشاركة خلال الفترة الماضية قبل تمديد عقده مع الأبيض.

وكان الجهاز الفني بـ الزمالك قد حرص في المران الختامي أمس الخميس على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال التدريبات الختامية اليوم حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المرتقبة ضد الأهلي.

قائمة الزمالك ضد الأهلي في السوبر الأفريقي

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

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