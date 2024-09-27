طه إسماعيل لـ"الموجز": قمة الأهلي والزمالك خارج التوقعات.. وهذه عوامل حسم البطولة

علق طه إسماعيل نجم الكرة المصرية السابق على المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي أمام منافسه التقليدي فريق الكروي الأول بـ الزمالك في السوبر الأفريقي.

ويواجه الأهلي أمام منافسه التقليدي الزمالك على ملعب "المملكة أرينا" اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري ضمن مباريات كأس السوبر الأفريقي عام 2024.

وستنطلق صافرة لقاء الأهلي والزمالك بالعاصمة السعودية الرياض في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

طه إسماعيل يتحدث عن مواجهة الأهلي والزمالك



وقال طه إسماعيل في تصريحات خاصة لـ" الموجز" أن البعض يروج لحسم النتيجة لصالح النادي الأهلي وهو أمر غير صحيح نهائيًا رغم تفوق المارد الأحمر في هذه الفترة.

وأكد أن لقاءات القمة دائمًا ما تكون خارج التوقعات ونتائج المباريات التي تسبق الديربي ليست مؤشر.

وأضاف في تصريحاته " يجب على الفريقين توافر عوامل معينة للفوز في الديربي على رأسها الحالة المعنوية والبدنية".

الأهلي- طه إسماعيل

وواصل تصريحاته أنه لابد بأن يكون هناك إصرار على الفوز بخلًا الطاقم التحكيمي خلال اللقاء ربما قرار خاطئ للحكم يتسبب في قلب نتيجة المباراة".

واستمر حديثه " لابد من تقديم مباراة فنية على أعلى مستوى تليق بالكرة المصرية وتليق بالسعودية التي تستضيف المباراة".

وأنهى "يجب الابتعاد عن أي أمور خاصة بالتعصب وأي تصريحات تثير الفتنة".

وعلى سياق اخر قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي استبعاد 3 لاعبين من قائمة المارد الأحمر النهائية لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص البطولة.

وقرر المدرب السويسري استبعاد ثلاثي الأهلي حمزة علاء ،يوسف أيمن بالإضافة إلى عمر الساعي المنضم حديثًا من صفوف نادي الإسماعيلي في الصيف الماضي.

قائمة الأهلي لمواجهة السوبر الأفريقي أمام الزمالك



حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، رامي ربيعة - يحيي عطية الله.

خط الدفاع: عمرو السولية، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، عمر الساعي، مروان عطية.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، رضا سليم.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا.

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