القشاش.. أيتن عامر تشارك في أكثر من عمل فني جديد

حالة من النشاط الفني تتمتع بها الفنانة أيتن عامر خلال الفترة المقبلة، إذ تشارك حاليا في بطولة فيلم أطلق عليه صناعه اسم " عنب" الذي بدأ عرضه مؤخرًا على شاشات سينمات في مصر والدول الخليجية، وترتبط بأكثر من عمل فني ما بين السينما والتلفزيون والغناء ، ولذلك يستعرض " الموجز " التفاصيل في سطور.

آيتن عامر

آيتن عامر ضيفة شرف

كشفت الفنانة أيتن عامر عن تواجدها في مسلسل جديد تحت عنوان" بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي" من المقررعرضه قربيًا عبر الشاشات، وتظهر عامر كضيفه شرف خلال العمل، كما واوشكت على انتهاء تصوير مشاهدها.

أما بالنسبة لأعمال الغنائية قالت أيتن عامر أنها تستعد لـ طرح أغنية جديدة قربيًا، وتتمني أن تنال أعجاب الجمهور.

تفاصيل قصة مسلسل بدون مقابل

مسلسل بدون مقابل يتناول بطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن، وذلك في إطار اجتماعي تراجيدي تشويقي، وتقدم خلاله أيتن عامر شخصية سيدة أعمال.

آيتن عامر

أبطال بدون مقابل

والعمل مكون من 30 حلقة، وكان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل قبل أن يغادر المنافسات، ومن بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، خالد سليم، عمرو عبد الجليل، نسرين طافش، أيتن عامر، منة فضالي، محمد أبو داود، حنان يوسف، هبة عبدالعزيز، وشادي هاني رمزي، والمسلسل من تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

فيلم عنب

ويذكر أن يعرض حاليا للفنانة أيتن عامر على شاشات السينما فيلم عنب" أما فيلم عنب فيدور في إطار اجتماعي كوميدي.

وتجسد آيتن عامر خلال الفيلم شخصية فتاة اسمها جودي وهي ثرية تعاني من عدم تحمل المسئولية، وتتعرض للعديد من المشاكل والأزمات مع تتابع الأحداث، وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها.

أبطال فيلم عنب

يشارك في بطولة "عنب" كل من أيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، محمود حافظ، نور قدري، توني ماهر، وإلهام صفي الدين، والعمل قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، من إخراج أحمد نور، والمنتج المنفذ مصطفي متولي.

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