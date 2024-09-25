أبطال فيلم "عنب" يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن

احتفل أبطال فيلم "عنب" لـ آيتن عامر، بالعرض الخاص للعمل السينمائي في مصر، وذلك قبل أيام قليلة من طرح الفيلم في دور العرض السينمائي، وجاء الاحتفال بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، حيث تجمعوا لدعم أبطال الفيلم والمشاركة في الاحتفال بإطلاقه، الفيلم الذي طال انتظاره لفت الأنظار في هذا العرض الخاص، والذي شهد حضور العديد من الأسماء اللامعة في الساحة الفنية، ويستعرض الموجز تفاصيل العرض بالصور.

نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "عنب"



شارك في حضور العرض الخاص لفيلم "عنب" عدد من نجوم الفن، ومن أبرزهم الفنانة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، ليلى عز العرب، أحمد سالم، بالإضافة إلى المطرب حسام حسني. كما حضرت المنتجة رشا الظنحاني والمخرج أحمد نور، مما أضفى على الحفل مزيدًا من الأهمية والاهتمام.

فيلم عنب

ومن اللافت أيضًا حضور بعض النجوم لدعم أبطال الفيلم، مثل النجمة إلهام شاهين، النجمة بشرى، الفنان أمير شاهين وزوجته، الفنان أمير صلاح الدين والفنانة ريم هلال، والذين حرصوا على تقديم التهاني لأبطال الفيلم في هذه المناسبة الخاصة.

قصة فيلم "عنب"

فيلم عنب



تدور أحداث فيلم "عنب" في إطار كوميدي حول ليلة توديع العزوبية لأبطال الفيلم، حيث يستعدون لإتمام زواجهم. إلا أن الأمور تأخذ منعطفًا مفاجئًا عندما يتناولون مشروبًا يسبب لهم فقدان الذاكرة، مما يجعلهم غير قادرين على تذكر ما حدث في تلك الليلة. نتيجة لذلك، يجدون أنفسهم في مواقف كوميدية مليئة بالمفاجآت والتحديات، ليصبح الفيلم رحلة مليئة بالضحك والمواقف الطريفة.

فيلم عنب

طاقم العمل والإنتاج



فيلم "عنب" يضم نخبة من النجوم الشباب، منهم الفنانة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، محمد رضوان، ومحمود حافظ. العمل من إخراج أحمد نور، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، وسيناريو وحوار أحمد سالم ويوسف سالم، الفيلم من إنتاج شركة "الرشا برودكشن"، ويعد المنتج المنفذ مصطفى متولي جزءًا من الفريق الإبداعي.

الاهتمام الكبير الذي حظي به فيلم "عنب" خلال العرض الخاص يعكس حجم التوقعات المرتفعة للفيلم في دور العرض. مع طاقم عمل مليء بالنجوم وقصة كوميدية مميزة، يبدو أن الفيلم سيحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه للجمهور.

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موعد طرح فيلم عنب لـ آيتن عامر بدور العرض السينمائي

