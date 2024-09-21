موعد عرض فيلم عنب لـ أيتن عامر في السينما المصرية

ينطلق عرض فيلم عنب، يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري، في جميع دور العرض المصرية، يكشف الموجز تفاصيل الفيلم.

موعد طرح فيلم عنب

تدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

فيلم عنب

صناع فيلم عنب

وفيلم عنب، من بطولة الفنانة أيتن عامر، إسلام ابراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، محمد رضوان، محمود حافظ، والعمل من إخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز، وإنتاج الرشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني ومنتج منفذ مصطفى متولي.



أيتن عامر في رمضان 2025

انضمت الفنانة آيتن عامر مؤخرا لقائمة أبطال مسلسل "الحلنجي"، بطولة محمد رجب، تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وتجسد من خلاله شخصية فتاة شعبية، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

فيلم عنب



وستظهر آيتن عامر خلال أحداث المسلسل في دور حبيبة محمد رجب ضمن الأحداث، واسمها سماح، وتعمل في معرض سيارات. مع تتابع الأحداث تمر حياتها بالعديد من الأزمات التي تحاول التغلب عليها، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.



ويذكر أن المنتج ممدوح شاهين يواصل في هذه الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل تحديد موعد نهائي لبداية التصوير.



آخر أعمال أيتن عامر

جدير بالذكر أن آخر أعمال أيتن عامر كان مسلسل "جودر"، بطولة ياسر جلال، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، وإلى الآن لم تستقر الشركة المنتجة على الموعد النهائي لعرض الجزء الثاني.

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