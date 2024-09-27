مدرب ليفربول يحسم موقف أليسون من مواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، عن كواليس استعداده لمواجهة وولفرهامبتون في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2024-2025.

ويستعرض الموجز تصريحات سلوت قبل مواجهة ليفربول ضد وولفرهامبتون مساء الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي

مدرب ليفربول يعلن جاهزية أليسون بيكر مع ليفربول

وقال سلوت في تصريحاته للمؤتمر الصحفي: "نعتقد أنه جاهز ومتاح، نحن سعداء حقًا بعودة أليسون لكننا قدمنا ​​أداءً جيدًا في المباراتين بدونه، لذا فهذا مثال آخر على وجود خيارين أو حتى ثلاثة خيارات في بعض المراكز".

وأضاف مدرب ليفربول عن هجوم الريدز في مباريات الدوري الإنجليزي: "بالنسبة لي، هذا يعني شيئين، الأول أنه يتمتع اللاعبون بالجودة، والثاني نحن دائمًا نخلق الفرص للاعبين، إذا لعبنا مع كودي جاكبو أو لويس دياز، فإن اللاعبين لديهم الكثير من الجودة التي يمكنهم استخدامها في التمريرات الحاسمة أو تسجيل الأهداف، هذا ما يعنيه الأمر بالنسبة لي".

مدرب ليفربول يتحدث عن ضغط المباريات

وتابع سلوت: "الجانب الإيجابي في عدد المباريات هو أن اللاعبين يلعبون الكثير من الدقائق وهم يدركون أنهم لا يستطيعون لعب كل مباراة للحفاظ على لياقتهم البدنية للأداء، طالما أنهم يقبلون الوضع، وهو ما هم عليه، أراهم يبتسمون كثيرًا، فهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا، يجب أن أبقيهم في حالة تأهب".

ليفربول

وعن خصمه ولفرهامبتون: "لا أعتقد أن هذا يمثل أداء ولفرهامبتون، قائمة المباريات صعبة، آرسنال، نيوكاسل، تشيلسي... أكثر صعوبة مما واجهناه على سبيل المثال، نحتاج إلى وضع هذا في الاعتبار، لقد شاهدت مبارياتهم واستحقوا أكثر مما حصلوا عليه، سيكونون بخير هذا الموسم، وآمل ألا يحدث ذلك غدًا أمامنا".

سلوت يتحدث عن مصير محمد صلاح مع ليفربول

وقال آرني سلوت في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة وولفرهامبتون: "عقود اللاعبين؟ أنا سعيد أنهم ضمن الفريق".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بالإصافة إلى زملائه فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد بنهاية الموسم الجاري.

وقال سلوت عن مستوى لويس دياز: "من الصعب الحكم على أنني لم أكن هنا الموسم الماضي، عندما يتعلق الأمر بفوزنا بالعديد من المباريات، فإن جميع الفرق التي نواجهها هي من الفرق بعد منتصف الترتيب، ونتوقع أن يقترب مانشستر يونايتد من القمة في وقت لاحق من الموسم".

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