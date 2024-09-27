خريطة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.. جدول الترتيب والهدافين

يقص أوكسير شريط مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي الممتاز للموسم الرياضي الرياضي الجاري 2024-2025، عندما يستضيف نظيره ستاد بريست على ملعبه مساء اليوم الجمعة.

وتشهد الجولة السادسة على مباريات نارية للمحترفين المصريين في الملاعب الفرنسية، حيث يلتقي نانت المحترف في صفوفه مصطفى محمد بنظيره سانت إيتان، بينما يحل محمد عبد المنعم مع فريقه نيس ضيفًا على لنس.

ويقدم الموجز جدول مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي وترتيبات المسابقة قبل انطلاق الأسبوع السادس اليوم.

مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي

الجمعة 27-9-2024

8:00 مساء - أوكسير ضد ستاد بريست

10:00 مساء - باريس سان جيرمان ضد رين

السبت 28-9-2024

6:00 مساء - لنس ضد نيس

8:00 مساء - لوهافر ضد ليل

10:00 مساء - موناكو ضد مونبلييه

الأحد 29-9-2024

4:00 عصرًا - تولوز ضد أولمبيك ليون

6:00 مساء - إنجليه ضد ريمس

9:00 مساء - نانت ضد سانت إيتان

9:45 مساء - ستراسبورج ضد مارسيليا

جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل الجولة السادسة

1- باريس سان جيرمان - 13

2- مارسيليا - 13

3- موناكو - 13

4- لانس - 9

5- نانت - 8

6- ريمس - 8

7- نيس - 7

8- رين - 7

9- ليل - 7

10- ستراسبورج - 6

11- بريست - 6

12- لو هافر - 6

13- تولوز - 5

14- ليون - 4

15- مونبيلييه - 4

16- أوكسير - 3

17- سانت إيتيان - 3

18- أنجييه - 2

الدوري الفرنسي

جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

1- ماسون غرينوود - 5

2- برادلي باركولا - باريس سان جيرمان - 4

2- عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان - 4

3- أكور آدامز - مونبلييه - 3

3- أندري دوس سانتوس - ستراسبورج - 3

3- إيمانويل إميغا - ستراسبورج - 3

3- إيفان غويساند - نيس - 3

3- إيدون زيغروفا - ليل - 3

3 لويس هنريكي - مارسيليا - 3

3- سيباستيان ناناسي - ستراسبورج - 3

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