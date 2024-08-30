مصطفى محمد يثير الجدل في الساعات الأخيرة للميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية أجنبية تطورات مثيرة في مسيرة مصطفى محمد، الفرعون المصري المحترف في صفوف نادي نانت الفرنسي مساء اليوم الجمعة.

وطلب مصطفى محمد من فريقه نانت الفرنسي الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب تهميشه في الموسم الرياضي الجديد من الدوري الفرنسي.

ويستعرض الموجز تطورات مستقبل مصطفى محمد في الدوري الفرنسي..

مصطفى محمد يشعل الميركاتو الصيفي

وتقدم نادي ليستر سيتي الإنجليزي بعرض رسمي مساء اليوم الجمعة للحصول على خدمات مصطفى محمد من نادي نانت، ليشعل الساعات الأخيرة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم، أن ليستر سيتي الإنجليزي خاض شوطًا كبيرًا من المفاوضات للحصول على خدمات الفرعون، لمحاولة ضم اللاعب قبل غلق باب الانتقالات المقرر له منتصف الليل

ويعتمد ليستر في مفاوضاته على رغبة مصطفى محمد في الرحيل عن نانت الفرنسي، وسعيه لمواصلة المسيرة في الملاعب الأوروبية في الفترة المقبلة وعدم العودة إلى الدوري المصري أو خوض التجارب الاحترافية في الدوريات الخليجية.

مصطفى محمد يرفض عرضًا من الدوري السعودي

وأوضحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها مساء الثلاثاء الماضي، أن الفرعون المصري مصطفى محمد، رفض عرضًا خياليًا من الدوري السعودي، للرحيل عن الدوري الفرنسي وخوض تجربة احترافية جديدة في مسيرته.

ولم تكشف التقارير الفرنسية عن هوية النادي السعودي الذي أعلن رغبته في الحصول على خدمات مصطفى محمد، ولكن ليكيب أكدت أن العرض المالي بلغ 15 مليون يورو.

وكانت بعض التقارير الأخرى أشارت أن النادي المذكور هو أهلي جدة السعودي,

مصطفى محمد

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي

الجمعة 30-8-2024

أولمبيك ليون ضد ستراسبورج - 9:45 مساء

السبت 31-8-2024

بريست ضد سانت إيتان - 6:00 مساء

مونبلييه ضد نانت - 8:00 مساء

تولوز ضد مارسيليا - 10:00 مساء

الأحد 1-9-2024

موناكو ضد لنس - 4:00 عصرًا

لوهافر ضد أوكسير - 6:00 مساء

ريمس ضد رين - 6:00 مساء

أنجيه ضد نيس - 6:00 مساء

ليل ضد باريس سان جيرمان - 9:45 مساء

اقرأ أيضًا.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين ومواعيد مباريات الجولة الثالثة

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز قبل انطلاقها