الدوري الإسباني 2024-2025.. مواعيد مباريات الجولة الثامنة وجدول الترتيب والهدافين

ستنطلق مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري 2024-2025، والتي ستشهد على مواجهات نارية ومثيرة.

وسيكون ديربي مدريد بين الغريمين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ، هو أبرز مباريات الجولة الثامنة من المسابقة، والمقرر لها مساء الأحد المقبل.

ويستعرض الموجز جدول مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني وجدول ترتيب المسابقة وترتيب الهدافين

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني

الجمعة 27-9-2024

10:00 مساء - بلد الوليد ضد ريال مايوركا

السبت 28-9-2024

3:00 عصرًا - خيتافي ضد ألافيس

5:15 مساء - رايو فاليكانو ضد ليجانيز

7:30 مساء - ريال سوسيدداد ضد فالنسيا

10:00 مساء - أوساسونا ضد برشلونة

الأحد 29-9-2024

7:30 مساء - ريال بيتس ضد إسبانيول

10:00 مساء - ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

الاثنين 30-9-2024

10:00 مساء - فياريال ضد لاس بالماس

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة الثامنة

1- برشلونة - 21

2- ريال مدريد - 17

3- أتلتيكو مدريد - 15

3- أتلتيك بيلباو - 13

5- ريال مايوركا - 11

6- فياريال - 11

7- أوساسونا - 11

8- ديبورتيفو ألافيس - 10

9- سيلتا فيجو - 9

10- رايو فاييكانو - 9

11- ريال بيتيس - 8

12- جيرونا - 8

13- إشبيلية - 8

14- إسبانيول - 7

15- ليجانيس - 6

16- ريال سوسييداد - 5

17- فالنسيا - 5

18- بلد الوليد - 5

19- خيتافي - 4

20- لاس بالماس - 2

الدوري الإسباني

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة الثامنة

1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 7

2- كيليان مبابي - ريال مدريد - 5

2- رافينيا - برشلونة - 5

3- آيوزي بيريز - فياريال - 4

4- لامين يامال - برشلونة - 3

4- رودريجو - ريال مدريد - 3

4- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 3

4- داني أولمو - برشلونة - 3

4- ساندرو راميريز - لاس بالماس - 3

4- خافيير بوادو - إسبانيول - 3

4- جيوفاني لو سيلسو - ريال بيتيس - 3

4- بورخا إجليسياس - سيلتا فيجو - 3

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