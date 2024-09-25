بقيادة لامين.. التشكيل الرسمي لفريق برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره خيتافي، خلال المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في تل مونتجويك، في إطار الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويستعد فريق برشلونة، لتحقيق الثلاث نقاط ومواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية في مسابقة الدوري الإسباني، منذ تولي المدير الفني الجديد الألماني هانز فليك.

وجاء تشكيل برشلونة أمام خينافي كالتالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، إيريك جارسيا، بابلو توري.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.



يتصدر فريق برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم، برصيد 18 نقطة في 6 مباريات خاضها حتى الآن، بالعلامة الكاملة، إذ حقق انتصارًا عريضًا أمام فياريال في الجولة الماضية من الليجا، بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويتواجد خيتافي في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط في ستة مباريات أيضًا، بواقع 4 تعادلات وهزيمتين، ويبحث عن أول انتصاراته في الليجا الإسبانية هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي عبر قناة bein Sports 3، بتعليق حفيظ دراجي.

تير شتيجن خارج قائمة برشلونة لمدة 8 أشهر

تعرض تير شتيجن، لإصابة بالغة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة فياريال ضد برشلونة، بعد ارتقائه لأعلى وسقوطه ما جعله غير قادر على القيام مجددًا، ليخرج متجهًا إلى أحد المستشفيات القريبة للتأكد من حجم الإصابة.

وخضع تير شتيجن لعملية جراحية في الركبة، بعد إصابة تعرض لها ضد فياريال، ما يغيبه عن ملاعب كرة القدم فترة تصل إلى 8 أشهر.

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