بعد القبض على أبطال فيديو الأطباء المتحرشين.. اعرف العقوبة التي تنتظرهم

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على الأطباء المتحرشين، أبطال فيديو التحرش الذي تم تداوله بشكل واسع خلال الساعات الماضية، بعدما قام أحد الأطباء المتحرشين بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وينتظر الأطباء المتحرشين عقوبة رادعة، تصل للحبس لمدة لا تقل عن عامين.

وأثار فيديو الأطباء المتحرشين، موجة عارمة من الغضب، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة السيدات، حيث اعتبرن الفيديو اساءة لكل سيدة مصرية، خاصة أن الشباب أبطال الفيديو اعترفوا انهم يمارسون هذا الفعل المشين مع المريضات، الذين يقومون بالكشف عليهن، كما اكدوا خلال الفيديو أنهم يطلقون سهام ألسنتهم على مسامع الفتيات في الشوارع، ويستعرض "الموجز"، آخر تطورات قضية الأطباء المتحرشين

انتشار فيديو الأطباء المتحرشين



يشار إلى أن رواد التواصل كانوا تداولوا فيديو لهؤلاء الأطباء يتفاخرون بتحرشهم ببعض الفتيات في الشارع.

بدأت الواقعة، عندما نشر أحد الشباب المتحرشين، محادثة جماعية بين هؤلاء الأطباء على منصة "إكس" يتفاخرون فيها بتصرفاتهم هذه، إذ تحدث فيها أحدهم وهو طبيب أسنان عن تحرشه بمريضاته خلال خضوعهن للفحص.

نقابة الأطباء تؤكد على إتخاذ الإجراءات القانونية

ومن جانبها أعلنت النقابة العامة للأطباء، أنه سيتم استدعاء الأطباء الذين ظهروا والاستماع لأقوالهم والتحقيق في الواقعة.

وأعلنت النقابة، أنها لن تسمح بتلك التصرفات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرة إلى أن ما تم تداوله مخالف لأصول وتقاليد مزاولة المهنة في مصر والعالم.

وقالت النقابة إن، الأطباء حول العالم، يلتزمون بميثاق شرف أخلاقي، يفرض عليهم الحفاظ على خصوصية المريض، وعدم اقتراف أي انتهاكات سواء طبية أو أخلاقية بحقه.

عقوبة أبطال فيديو الأطباء المتحرشين

وتوجه النيابة العامة للأطباء المتحرشين تهمتين، الاولى تهمة نشر الفيديو على المنصات الالكترونية، والتانية التحرش وهو فعل مخل يعاقب عليه القانون، والعقوبة في التهمتين تكون مشددة في الجنايات بالنسبة للتحرش والنشر.

عقوبة النشر لا تقل عن 6 شهور وغرامة 50 ألف جنيه وفق نص المواد 175 و308 و309 من قانون العقوبات لسنة 2018.

أما عقوبة التحرش في القانون، لا تقل عن السحن لمدة سنتين ولا تتجاوز فارة الحبس عن 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

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