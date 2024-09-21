تفاصيل إخلاء سبيل الشيخ صلاح التيجاني.. بلاغات جديدة في انتظاره

الإفراج عن الشيخ صلاح التيجاني، أصبح من أهم الكلمات التي يبحث عنها عدد كبير من مستخدمي الانترنت حاليًا، بالتزامن مع رغبة الكثيرين في متابعة تفاصيل القضية التي تم بموجبها اتهام الشيخ صلاح التيجاني، وهو أحد مشايخ الصوفية، بالتحرش بفتاة مصرية مقيمة في روسيا.

وفي السطور التالية، يرصد الموجز جميع التفاصيل بشأن الشيخ صلاح التيجاني والبلاغات الجديدة التي تم تقديمها ضده.

تفاصيل الافراج عن الشيخ صلاح التيجاني

وأمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بإخلاء سبيل صلاح الدين التيجانى، المفصول من الطريقة التجانية الصوفية، بكفالة 50 ألف جنيه، على ذمة اتهامه بالتحرش بسيدة تُدعى «خديجة.خ»، قالت إنه أرسل لها صورًا خادشة للحياء على حسابها بموقعى التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«الواتساب».

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتهام إحدى السيدات لأحد الأشخاص مدعيةً كونه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية، بالتحرش بها، وإرساله صورًا خادشة للحياء لها خلال محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.

سبب الافراج عن الشيخ صلاح التيجاني

وأضاف البيان الذي حصلت الموجز على نسخه منه ، أنه "وبالفحص تبين تقدم صلاح التيجاني ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها، ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته".

وأشارت جهات التحقيق إلى أن صلاح التيجاني غير منتم للطريقة التيجانية، وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي السياق، أخلت الجهات المختصة بنيابة شمال الجيزة الكلية، سبيل صلاح التيجاني، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة اتهامه بالتحرش لإحدى الفتيات.

بلاغات أخرى ضد الشيخ صلاح التيجاني

وعلى الجانب الآخر، تقدّمت 4 فتيات ببلاغات أخرى ضد الشيخ صلاح التيجاني يتهمنه بالتحرش، وتم تحديد جلسه للاستماع لأقوالهن.

كانت جهات التحقيق بالجيزة، عقدت جلسة تحقيق مع صلاح التيجاني، امتدت لما يقرب من 8 ساعات، وواجهته بتهم التحرش وإرسال صور خادشة للحياء لإحدى الفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخلال التحقيقات أنكر التيجاني التحرش بالفتاة خديجة، وأنه يعتبرها بمثابة ابنته وبرر اتهامها له بالتحرش لاعتقادها بأنه رفض زواجها من ابنها، كما أكد أن الفتاة تعاني من مرض نفسي.

اتهامات جديدة ضد الشيخ صلاح التيجاني

وفي سياق آخر، تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ صلاح التيجاني بتهم ازدراء الدين، وإنشاء جماعة أسست على خلاف القانون، وإساءة استعمال الإنترنت لأغراض إجرامية والحصول على تمويلات غير مشروعة.

وقال المحامي بالنقض أيمن محفوظ في بلاغه، إن صلاح التيجاني ارتكب العديد من الجرائم، وأخطرها الافتراء على الدين، واختلاق كرامات وأن بيده معجزات خرافية، وادعاء الألوهية، وروج لعبادة الرسل والعبادات الوثنية مستغلا الدين لأغراض إجرامية، للحصول على تمويلات مادية غير مشروعة ومن مصادر غير معلومة.

وأضاف أن التيجاني بتعمده استغلال الدين بصوره علنية لنشر أفكار متطرفة ومضللة، وهو يرتدي عباءة رجال الدين هو مخالفة صريحة لنصوص قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018.

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