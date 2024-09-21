أغرب آراء وفتاوى الشيخ صلاح التيجاني.. النظر إليه عبادة وبيسمع النعناع من كتفه

غرائب الشيخ صلاح التيجاني، من أكثر المواضيع التي تصدّر الحديث عنها محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد إلقاء القبض على الشيخ صلاح التيجاني على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة مصرية تعيش في روسيا.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، انتشار مقاطع فيديو ترصد أبرز الآراء والفتاوى الغريبة التي أصدرها الشيخ صلاح التيجاني، والتي يرصدها الموجز في السطور القادمة.

يسمع النعناع من كتفه

وفي مقطع فيديو تناقله مستخدمو الانترنت، ظهر التيجاني وهو يتحدث إلى أتباعه ويسرد قصة غريبة تمامًا، حيث أوضح أنه قبل سنوات عديدة اشترى نبتة نعناع، واحبها كثيرًا.

وبحسب كلامه، ففي أحد الأيام فوجئ بأنه سمع النعناع يخاطبه بقوله "أكرمني وكل مني"، مشيرًا إلى أن الأغرب من ذلك هو أنه لم يستمع لحديث النعناع من أذنيه، وإنما من كتفه، لافتًا إلى أنه أحيانًا يسمع من مناطق أخرى من جسده بخلاف أذنيه.

النظر إلي الشيخ عبادة

وفي فيديو آخر، ظهر الشيخ صلاح التيجاني، وهو يدعي وسط أتباعه بأن النظر إليه والتأمل فيه عبادة لا تقل عن الصيام والصلاة.

قراءات القرآن الكريم

وزعم التيجاني، أنه يحفظ القرآن الكريم بأربعة عشر قراءة، في حين أن القراءات المعهودة هي عشرة فقط، مما يكشف جهله بأبسط أمور دينه، وعدم درايته بما يتحدث فيه.

وقد ثبت أن عدد قراءات القرآن الكريم 7 قراءات مثبتة ثم اتفق أهل العلم على اتباع السبع بثلاث أخريات لتكن القراءات القرآنية 10 قراءات اتفق عليها جمهور أهل العلم من المسلمين.

مقام إمبابة

وفي محاولة للتفخيم من ذاته، دشن الشيخ صلاح التيجاني طريقته باسم «الصلاحية التجانية الجديدة» في مدينة إمبابة وانشأ ضريح ومقام هناك عُرف باسم «الزاوية التيجانية».

وحاول التيجاني اعتماد المقام من «الأعلى للطرق الصوفية» إلا أنّها رفضت بسبب مخالفة الأعراف الصوفية.

نادرة عصره وبهجة المحدثين

وفي الأيام الأخيرة، تصدر الشيخ صلاح الدين التيجاني على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اتهمته فتاة، كانت سابقًا من مريديه، بإرسال صورة جنسية لها على حد وصفها، فيما نفى التيجاني الاتهامات.

والغريب أيضًا أن الموقع الرسمي للشيخ صلاح الدين التجاني يصفه بالعديد من الصفات اللافتة للنظر، فتحت عنوان "نبذة عن سماحة الامام"، يُوصف التجاني بأنه :"محدث العصر، علاّمة مصر، عالم الأشراف وشريف العلماء، الإمام المجدد صلاح الدين التجاني الحسني، نادرة عصره في مصره، بهجة المحدثين وزينة المسندين، العالم العامل العارف، حامل لواء أهل الرواية والأثر، حسيب نسيب ينتهي نسبه الشريف إلى مولانا الحسن بن علي".

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